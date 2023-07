Dina Boluarte heredó de Pedro Castillo la mala relación con la prensa: más de 170 ataques en lo que va de su gestión

Dina Boluarte llega al 28 de julio con un gran número de periodistas agredidos durante su gestión. | Infobae Perú / Camila Calderón

Si bien el presidente Pedro Castillo, que impedía el ingreso de periodistas a la Sala de Prensa de Palacio de Gobierno, insultaba a los reporteros y no permitía entrevistas, ya se encuentra afrontando prisión preventiva por delitos de organización criminal, rebelión y conspiración, su sucesora Dina Boluarte continúa el legado con un ánimo hostil contra la prensa.

De acuerdo al Consejo de la Prensa Peruana (CPP), hoy el país está en su peor relación con los medios de comunicación desde el retorno de la democracia en el 2000. Solo entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, la situación de la libertad de expresión empeoró drásticamente: más de 170 periodistas fueron agredidos, hostigados, amenazados, golpeados y detenidos arbitrariamente durante las protestas a nivel nacional.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos comunicó que cuatro personas no pueden acceder a representación legal. (Twitter)

Aunque algunos de los agresores fueron los mismos manifestantes y vándalos infiltrados, la Policía Nacional del Perú es responsable del 60% de víctimas, precisó Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

“Nosotros recordamos muchísimo que cuando recién asume Boluarte, se producen las primeras manifestaciones públicas y uno de los equipos de prensa de América Televisión fue apedreado. La presidenta, en su primera declaración de prensa, se solidarizó por el ataque de un civil, pero luego empezaron a suceder agresiones desde el lado de las fuerzas policiales, y, desde entonces, ni una declaración, ni siquiera un tuit para decir ‘oye, condenamos esta agresión a esta periodista’”, indicó en diálogo con Infobae Perú.

Gran contingente policial desfiló por las calles del Centro Histórico de Lima.

“Ni siquiera hemos tenido responsabilidades políticas mínimas asumidas. Los titulares de las carteras del Interior o Defensa no han dado un paso al costado, sustituidos —o siquiera interpelados— por el Congreso de la República. […] En casi todos los casos hay algún vídeo que prueba la actuación de los efectivos policiales, o sea que es innegable, y para nosotros el hecho de que el Estado haya abandonado el deber que tiene de cautelar el trabajo periodístico es un signo gravísimo de abandono a sus compromisos internacionales”, acotó.

Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP, también fue enfático al cuestionar y expresar su alarma sobre la postura del gobierno de Dina Boluarte: “Yo te puedo decir, con conocimiento de causa, que cuando le dije al mismo ministro del Interior, Vicente Romero, y a las cabezas de la Policía que estaban atacando periodistas, no lo reconocieron”.

De acuerdo al representante del CPP, el titular del Interior se negó a reconocer agresiones por parte de la Policía. | Mininter

“La semana pasada, en la marcha que hubo en el centro de Lima el pasado 19 de julio, a la periodista independiente Gabriela Ramos Carbajal le cayó un perdigonazo en la cara. ¿Quién dispara perdigones? Sin embargo, el ministro del Interior, ¿qué dice? ‘No disparamos perdigones’. Eso es falso, eso es una mentira”, mencionó y agregó que “cuando un gobierno no tiene legitimidad popular, se tiene que defender con las armas”.

“Nadie dice que una cobertura de movilizaciones sociales sea cubrir un acto cultural. Uno como periodista sabe que los riesgos se elevan, lo que no esperas es que enseñes tu credencial de prensa a un efectivo policial, pensando que te protege y te va a dar seguridad, y que más bien el policía te vea y te estampe contra la pared”, sostuvo la representante de la ANP.

Efectivos policiales empujaron a periodistas de distintos medios que cubrían la Tercera Toma de Lima, pese a que el gobierno había garantizado su protección. | PBO

Otra evidente prueba de la nula consideración por parte del vigente gobierno con los periodistas, fue cuando el Ministerio del Interior propuso un protocolo de actuación para atención a periodistas en el contexto de alteración al orden público.

“Algunas de las cosas eran para reírse. Por ejemplo, se proponía en el borrador que los periodistas estaban prohibidos de entrevistar a manifestantes. O sea, ¿cómo nos vamos a entrevistar a manifestantes? Eso es parte de la historia. Otra de las propuestas era que los periodistas solamente pudieran acudir a determinadas zonas definidas por la policía. Eso tampoco es aceptable, y que eso sea sugerido por el mismo gobierno te da a entender que el conocimiento sobre cómo se hace el periodismo es mínimo”, indicó Salazar.

El caso IRTP

El directo ejecutivo del CPP también se refirió al manejo al interior del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), organismo público autónomo, conformado por los medios de comunicación TV Perú y Radio Nacional del Perú, de propiedad del Estado.

Como se recuerda, a través de la resolución suprema N.º 008-2023-MC, publicada el 30 de mayo en el Diario Oficial El Peruano, la mandataria nombró a Ninoska Chandia, exdirectora de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia de la República, como la nueva líder del IRTP.

Cuestionan designación de jefa de prensa de Dina Boluarte, Ninoska Chandia Roque. Foto: Composición Infobae

“Siempre hubo esta especie de interés por aligerar las críticas al gobierno desde el canal del Estado, pero en el gobierno de Dina Boluarte es escandaloso. Poner a su relacionista pública como presidenta del IRTP es burdo. Eso te da a entender que lo que hay es un intento de censura, un intento de limitación de los contenidos”, expresó el director del CPP.

“Nunca habíamos visto algo así en el país. Que la responsable de la imagen de la mandataria sea la encargada de presidir los medios públicos. ¿Qué nivel de independencia podemos garantizar cuando la cabeza del directorio de la radio y la televisión pública tiene esa procedencia? Además, ha trabajado con sus hermanos, así que hay una vinculación directa con la titular del primer poder del Estado que imposibilita la independencia desde cualquier punto de vista”, opinó al respecto Lainez.

Las declaraciones de ambas autoridades se vieron reflejadas en los despidos de periodistas como Jorge Ballón y Ximena Carrasco, quienes denunciaron haber sido separados luego de criticar o cuestionar al gobierno de Dina Boluarte sobre protestas y demandas públicas.

No obstante, el primer caso que desató la polémica y advirtió de lo que podría pasar en el futuro fue el de Carlos Cornejo. Si bien él no estuvo durante la gestión de Chandía, desde entonces ya se seguía una línea de “proteger” al Ejecutivo, luego de la asunción de la vicepresidenta de Castillo.

“Cuando yo llegué a TV Perú, tuve plena libertad de trabajo. Es más, en la época de Pedro Castillo, cuando pidieron mi cabeza, el entonces presidente del directorio Joseph Dager, a quien conocí una vez que entro al lugar, decidió no obedecer las indicaciones de este tipo. Todo cambia una vez que entra Dina Boluarte al poder, quien puso a Jesús Solari, quien me deja caer al no gustarles un programa de opinión que pudiese discrepar abiertamente con lo que el gobierno estaba haciendo”, declaró.

Carlos Cornejo fue despedido luego de decir que la responsabilidad directa del asesinato de Víctor Santisteban Yacsavilca fue de la Policía.

“Uno puede tener discrepancias en materia económica, laboral, educativa y otras, pero cuando se trata del respeto a los derechos humanos y a la vida —además cuando esta es sesgada o eliminada por las fuerzas de seguridad—, lo único que corresponde es oponerse porque no cabe democracia en estado de derecho cuando la policía o el ejército dispara contra su población”, reflexionó Cornejo.

Mensaje a la Nación: pedidos del CNP y ANP

Para Zuliana, más allá de trabajar en otras cuestiones que garanticen la actividad periodística, lo primero que hay que demandarle al gobierno es que las agresiones actuales no queden impunes; mientras que Rodrigo Salazar consideró que lo primero que Boluarte tendría que priorizar es el respeto a la línea editorial de Canal 7 y Radio Nacional. “Ninoska Chandía debe renunciar o ser retirada del cargo para poner en su reemplazo a un periodista de verdad”, precisó.

“Lo segundo, lo que yo esperaría, es que cuando vuelvan a haber protestas —porque pasará—, los policías estén realmente capacitados en cómo manejar la situación cuando el periodista está alrededor. No prohibirles el acceso a lugares, no dispararles, no amenazarles”, añadió.

Por su parte, el periodista Carlos Cornejo demandaría a Dina Boluarte que renuncie y que asuma el presidente del Congreso para que convoque a elecciones lo antes posible, con el fin de que la tensión social y política disminuya, pero “siendo sinceros, no espero que esto pase, ya que este gobierno ha demostrado tener un estilo y forma autoritaria de actuar”.