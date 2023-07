Nicola Porcella fue salvado por votación del público y continuará en La Casa de los famosos México

Nicola Porcella se salva de eliminación|'La Casa de los Famosos México'

Lo hizo una vez más. El modelo peruano Nicola Porcella se impuso en la noche de eliminación del reality ‘La Casa de los Famosos México’ contra todo pronóstico y salió victorioso de la nominación después de estar nominado junto a Sergio Mayer y Apio Quijano. Como se recuerda, el país charro se unió en una campaña de apoyo en redes sociales para el exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Esto le valió de mucho Porcella, pues en la reciente gala de eliminación logró quedarse una semana más en la competencia, pese a que sus compañeros habrían armado un cargamontón contra el modelo para que sea sus últimos días en la popular casa. Pero, ¿quién fue el eliminado?

Lamentablemente, el siguiente eliminado fue Apio, quien le dijo amargamente adiós a la competencia en la velada del domingo 23 de julio. El momento que se vivió en dicha gala fue de mucha tensión, después de la votación entre sus compañeros, pues los tres en sentencia afirmaron ser buenos compañeros del denominado Team Infierno.

(Instagram/@lacasafamososmx)

¿Qué sucedió en La Casa de los Famosos México?

En la reciente gala de eliminación en La casa de los famosos México se debatieron a duelo el modelo peruano Nicola Porcella, Apio Quijano y el reconocido actor Sergio Mayer. Todos miembros del ‘Team Infierno’ y solo uno sería el que no seguiría en la competencia. Todo sucedió cuando se anunció al primer salvado y este se trataba de Mayer luego de mucha deliberación, el equipo decidió salvar al exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

El eliminado de la noche fue Apio Quijano, siendo el primer integrante del ‘Team Infierno’ que sale de competencia y dejar la famosa casa. Esto fue gracias al apoyo del público mexicano, quien con sus votaciones y campañas en redes sociales decidió que Porcella se quede una semana más en la casa y continúe su relación amical con Wendy Guevara. ¿Seguirá el Wencola?

Como se sabe, ambos se encontrarían distanciados debido a que la influencer decidió nominarlo y vaya a gala de eliminación. Por otro lado, ahora los participantes de este quipo analizan sus nuevas estrategias y posibilidades sobre la próxima eliminación del programa y consideran que Jorge Losa debería dejar la casa y salvar a la ‘Barbie Juárez’.

Nicola Porcella y sus emotivas palabras de agradecimiento

El modelo peruano Nicola Porcella se salvó de la eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y tras estar al frente junto a sus compañero Apio Quijano y Sergio Meyer, se animó a dar algunas palabras de agradecimiento.

“Yo vine por un sueño: ganarme el corazón de México (...) Estaba muy asustado, pero me dieron la mano todos, estoy feliz de estar nominado junto a dos estrellas internacionales. Si me tengo que ir, me voy feliz porque jamás pensé estar en este reality”, fueron las declaraciones del exchico reality.

Nicola Porcella es número uno en tendencias en Twitter.

¿Por qué Wendy Guevara nominó a Nicola Porcella?

Hace unos días, los fans de ‘Wencola’ se sorprendieron al enterarse de que la influencer mexicana Wendy Guevara le dio un voto en contra a Nicola Porcella en la ronda de nominaciones para la eliminación en ‘La Casa de los Famosos México‘. Esto ocurrió luego de que no quedaran más personas del ‘Team Cielo’.

“Yo te di uno (...) Es que no supe a quién dárselo”, se justificó la mexicana frente al peruano. Ante ello, Porcella se mostró sorprendido: “Confié en ti, eres a la que más cariño le tenía, a la que más he defendido”, sostuvo.