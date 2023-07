Giuseppe Benigni negó ser gay y lanzó fuertes insultos contra Carlos Cacho: “Desmiento a este acosador”

Después que fuera involucrado con Carlos Cacho, Giuseppe Benigni se pronunció a través de su cuenta de Instagram para desmentir esta presunta relación. La expareja de Michelle Soifer calificó al maquillador de acosador y hasta difundió las conversaciones que tuvo con él.

“He tratado de no opinar sobre este tema que ya lleva varios días, porque no me interesaba decir nada sobre este asqueroso personaje, pero cómo las personas solo escuchan la primera campana y no la segunda, vamos a aclarar y desmentir a este acosador de Carlos Cacho”, escribió.

El venezolano aclaró que es heterosexual y jamás ha estado con un gay. No solo minimizó a Carlos Cacho, sino que también le solicitó que se haga una prueba de VIH.

Giuseppe Benigni responde a Carlos Cacho después de ser involucrado con él.

“Para dejártelo en claro a ti y a todos esos mariqui... que también salieron a hablar. Yo nunca en mi vida he estado con un gay. Soy hetero. Si mis gustos y mi inclinación fuera hacia ese lado, no tendría ningún problema en aceptarlo, pero no es así. Él crea este tipo de polémicas para salir en las portadas de los noticieros”, indicó.

“Sabemos que estás abatido y derrotado, que ni tu mamá se acuerda de ti, pero busca otra manera de generar polémica y nombrarme. Tú lo que eres es un asqueroso acosador y que andas por la vida haciéndole daño a la gente sin motivo, te quedarás frustrado toda tu vida porque ya no sirves para nada. Más bien revísate a ver si no tienes VIH porque andas con todo el mundo como put... barata”, fueron las fuertes palabras de Giuseppe Benigni contra Carlos Cacho.

Carlos Cacho habló sobre su romance con expareja de Michelle Soifer.

Asegura que Carlos Cacho lo acosaba

Giuseppe Benigni contó que el único favor que Carlos Cacho le hizo es acelerar unos papeleos, y que a cambio de ello, supuestamente, quería una relación con él.

“La supuesta ayuda que él me hizo, fue hablar con la encargada de Migraciones en ese momento, manipular el sistema para que a mí me pudieran dar mi carnet de extranjería más rápido (porque yo ya lo tenía en proceso igual), solo que iba a demorar un poquito más de tiempo, esa fue la gran ayuda que él me hizo. Pero claro, no lo hizo de gratis, ya ustedes mismos pueden imaginar qué quería él. Él me hizo ese favor pensando que él podía tener algo conmigo. Como no consiguió lo que quería, se molestó”, explicó.

En otro momento, lo retó a sacar pruebas para constatar que hubo “algo” entre ellos. “Ahora sal a hablar y decir lo que quieras, que ya de mi parte no recibirás una palabra más, ya lo que tenía que aclarar, ya lo hice”, sentenció.