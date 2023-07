Ministra de la Mujer solicita que se investigue presunto plagio en libro de Dina Boluarte

Ministra de la Mujer sobre denuncia de presunto plagio en libro de Dina Boluarte

Luego que el programa Punto Final denunciara que el libro sobre derechos humanos de la presidenta de la República, Dina Boluarte tiene un 55% de textos plagiados, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino solicitó que se investigue el caso para poder aclararlo.

Además, dejó en claro que la mandataria tiene toda la disposición de ser investigada. Invocó a la ciudadanía ser una sociedad que practique los valores, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Además, pidió no perder la esperanza de realizar lo correcto.

“La presidenta permanentemente menciona su disposición para someterse a cualquier investigación... Hay muchas cosas que se deberían saber, por eso una investigación clarifica y establece responsabilidades. Invoco a que el caso se investigue”, dijo la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a los medios de comunicación.

Nancy Tolentino aprovecho la oportunidad para hacer una invocación para que las instituciones educativas enseñen a los alumnos la manera correcta para citar los textos en sus investigaciones.

“Tenemos que ser más claros en las casas de estudio para poder enseñar a todos cómo debemos citar los textos, cómo debemos compartir los conocimientos que otro ya ha publicado, pero sin que pareciera que nos estamos apropiando de la autoría de algo que no nos corresponde” expresó.

Situación de los feminicidios

Por otro lado, la titular de MIMP lamentó las altas cifras de feminicidios que se registran en el país y se comprometió en reducirlas. Se conoce que este 2023 se han presentado 76 casos a nivel nacional

“La cifra de feminicidios es casi una constante. No ha subido en comparación del año pasado. Lo que sigue siendo una tendencia y nos alarma es la violación sexual a las adolescentes”, dijo.

Además, dejó en claro que el MIMP continúa coordinando la extradición desde Colombia del feminicida de la joven Katherine Goméz, Sergio Tarache, a quien se espera para iniciar su proceso judicial en suelo peruano.

“Nuestra Cancillería está permanentemente en esa comunicación con sus pares y solamente nos han dicho que esperen que de todas maneras debe llegar a nuestro país (…) Él está en un penal y va a venir al Perú, a estar en un penal, a pagar una sentencia que espero que sea una ejemplar” indicó.

Polémico libro que tendría un 55% de textos no citados

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha sido cuestionada este último domingo al verificarse, a través de la herramienta turnitin, que su libro de derechos humanos tiene un 55% de textos de otras obras.

Es más, se constató que el libro no tiene la sección bibliografía, no hay pie de página ni referencias a los aportes de alguna fuente. Y pese a tener siete coautores, solo tres quisieron declarar al respecto. Lo peor de todo es que dos de ellos no reconocieron el libro como propio.

La obra de Diana Boluarte está en la Biblioteca Nacional sin declarar editorial ni tiraje. No citar a más de una docena de fuentes en una obra podría tratarse de un plagio premeditado. Este es el caso del Manual y Curso Taller ‘Prohibido Discriminar’ que incluye un artículo académico del jurista venezolano Pedro Antonio Niquen, publicado en 1994. Sesenta y cuatro párrafos consecutivos de este manual aparecen en 22 páginas del libro de presidenta de la República.

“El hacer aparecer un texto ajeno como si fuera de mi autoría, pues constituye, de acuerdo con las normas de derecho de autor, una infracción tanto administrativa como también penal”, remarcó Jorge Córdova, experto en derechos de autor de la PUCP.

El plagio en el libro ‘Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’ es tan escandaloso que hasta la conclusión es una copia. Pero la sorpresa es que Dina Boluarte no usó la polémica obra en su CV al convertirse en ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en su declaración ante este ministerio está ausente. Latina aclaró que buscó el descargo de la mandataria, pero ella prefirió guardar silencio.