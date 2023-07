El síndrome de Guillain-Barré no se contagia de persona a persona, asegura el Minsa

Minsa asegura que no se contagia de persona a persona. Foto: Infobae Perú.

El aumento de los casos del síndrome de Guillain-Barré ocasionó que el Gobierno del Perú tenga que declarar en estado de emergencia sanitaria por la propagación de la enfermedad durante 90 días. Este régimen empezó desde el día 08 de julio, la Resolución suprema N°019-2023-SA fue publicada en el boletín de Normas Legales en el Diario Oficial El Peruano.

El Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Nacional de Salud (INS) son los encargados de llevar a cabo de manera inmediata las acciones del Plan de Acción titulado “Emergencia Sanitaria por Incremento Inusual de Casos de Síndrome de Guillain Barré (SGB) a Nivel Nacional”, donde se establece la vigilancia epidemiológica, investigación y control del incremento de los casos.

¿El síndrome de Guillain-Barré se contagia de persona a persona?

El síndrome de Guillain-Barré es una afección neurológica que no se considera contagiosa, ya que no se propaga de persona a persona a través del contacto directo. En cambio, es un trastorno que afecta los nervios que controlan la movilidad de brazos y piernas. Si bien la causa exacta del síndrome de Guillain-Barré no se conoce completamente, se observó que en algunos casos se presenta después de una enfermedad infecciosa.

Es importante destacar que la relación entre la enfermedad infecciosa y el síndrome de Guillain-Barré es compleja y aún se está investigando. No todos los individuos que experimentan una infección desarrollarán esta enfermedad y no todos los casos están asociados con infecciones previas.

¿Cómo puedo prevenir el síndrome de Guillain-Barré?

A pesar de no ser una enfermedad contagiosa, el Minsa recomienda cuidar la higiene de manos, frutas y verduras antes del consumo.

Lavado de manos para evitar el contagio de infecciones respiratorias y gastrointestinales. Lavado de frutas y verduras, evitar comer en lugares de dudosa procedencia A las personas mayores de 60 años se les recomienda vacunarse contra la influenza.

Además, aconsejan que al mínimo síntoma como sensación de hormigueo en brazos y piernas, debilidad progresiva en las piernas, debilidad en los músculos de la cara y dolor muscular, deben acudir inmediatamente al centro de salud más cercano; esta enfermedad no es contagiosa y su tratamiento es totalmente gratuito.

Síntomas del Síndrome de Guillain Barré

¿Por qué se declaró en emergencia sanitaria?

El Gobierno peruano declaró en emergencia sanitaria el Perú, buscando facilitar la adquisición de medicamentos e insumos necesarios para tratar la enfermedad. El Ministerio de Salud, César Vásquez, aseguró que se comprará 5 mil frascos de inmunoglobulina para hacerle frente a este síndrome. Además, aseguró que el tratamiento será de manera gratuita, ya que el medicamento es costoso.

¿Qué pudo desatar el síndrome de Guillain-Barré?

Según la BBC News Mundo, aseguró que los expertos apuntan que la posibilidad de la emergencia sanitaria por el Guillain-Barré sea por la epidemia de dengue que está afectado sobre todo al norte del país. La OMS la catalogó como una “enfermedad tropical desatendida” que viene afectando a más de 177 mil personas y generado la muerte de más de 300 en nuestro país.

“El dengue podría ser una explicación, pero se necesita realizar un análisis más amplio para asegurarse de que otros agentes no estén detrás de esta situación”, dijo la infectóloga Raquel Stucchi, de la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil.

Desde enero hasta el 7 de julio último se han detectado 182 casos afectados con este síndrome. Lima, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura y Junín son las regiones con el mayor número de afectados.

¿Qué es el Síndrome de Guillain Barré? | Minsa

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?¿Cuáles son los síntomas?

Es un trastorno raro del sistema nervioso y un problema de salud grave que ocurre cuando el sistema de defensa (inmune) del cuerpo ataca por error partes del sistema nervioso periférico. Esto provoca la inflamación de los nervios, lo que puede provocar síntomas como debilidad y parálisis. Los signos y los síntomas del síndrome de Guillain-Barré pueden incluir los siguientes:

Una sensación de hormigueo en los dedos de las manos, de los pies, los tobillos o las muñecas

Debilidad en las piernas que se difunde a la parte superior del cuerpo

Marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras

Dificultad con los movimientos faciales, lo que incluye hablar, masticar o tragar

Visión doble o incapacidad para mover los ojos

Dolor fuerte, que puede ser un dolor sordo, fulgurante o similar a un calambre, y que puede empeorar en la noche

Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal

Frecuencia cardíaca acelerada

Presión arterial alta o baja

Dificultad para respirar

