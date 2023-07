Antonio Pavón reveló los resultados de su examen toxicológico luego de protagonizar confuso incidente. | Amor y Fuego.

Antonio Pavón llegó al Perú para ser parte de la nueva temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Sin embargo, el último fin de semana, el torero español fue protagonista de un confuso incidente, donde se lo vio discutiendo con dos mujeres en plena vía pública.

De acuerdo a las imágenes que difundió el programa ‘Amor y Fuego’, el integrante del reality de cocina de Latina, acusaba a las mujeres de haberle intentado robar, mientras que ellas aseguraban que solo lo ayudaron, pues lo encontraron casi inconsciente en medio de la pista.

Este hecho fue bastante comentado en las redes sociales, al punto de acusar a Antonio Pavón de consumir drogas, pues en el video aparece en un estado lamentable, en el que incluso se lo puede observar con dificultades para articular bien algunas palabras.

Antonio Pavón se encuentra involucrado en un nuevo escándalo.

Tras desatarse este nuevo escándalo, el español decidió realizarse un examen toxicológico para demostrar que no había consumido ningún tipo de estupefaciente, asegurando casi fue víctima de la inseguridad ciudadana y que se empezó a comportar de esa manera luego de subir a un taxi que lo llevaría a su casa.

De acuerdo a la información que mostró ‘Amor y Fuego’, Antonio Pavón dio negativo para las siguientes sustancias: cocaína, marihuana, anfetaminas, morfina y metabolitos; mientras que para benzodiasepinas dio positivo.

Pese a las pruebas que presentó, los conductores del magazine de Willax Televisión, Gigi Mitre y Rodrigo González, cuestionaron duramente al español, indicando que no necesariamente tenía que estar drogado para comportarse de esa manera, pues ese día tranquilamente pudo haber consumido alcohol en exceso.

Antonio Pavón y los escándalos que ha protagonizado en los últimos años.

“Rodrigo para cruzar cables no tienes que estar drogado, si tomas mucho se te cruzan los cables y ya está. (...) Para mí que se pasó de tragos y no sabía donde estaba ni siquiera. Eso es, no sé por qué tanta explicación tal; o sea, salí, tomé de más y en un momento borré casete como a miles les pasa lamentablemente”, dijo la conductora.

Por su parte, Rodrigo González dejó entrever que Antonio Pavón tiene una ‘mala borrachera’, al punto de haber olvidado por completo la pelea que tuvo esa noche con las dos mujeres que intentaron ayudarlo.

“Hay tanto tipo de borracho, que sé yo de repente Pavón tiene mala borrachera (...) En que momento la persona que lo drogó, si así fuese el caso, pensaba robarle. Él ni recuerda lo que pasó, pero se ha bajado y ha pensado que las señoras le querían robar”.

Antonio Pavón es protagonista de confuso lío. Amor y Fuego/ Instagram

Mujeres concilian con Antonio Pavón

Aunque las mujeres que auxiliaron a Antonio Pavón señalaron que iban a denunciar al español por difamarlas al llamarlas ladronas, ellas decidieron dar marcha atrás con este proceso.

Uno de los reporteros de ‘Amor y Fuego’ recibió un mensaje de la hija de una de las afectadas para decirle que su progenitora no iba a seguir adelante con el proceso, pues el español se había puesto en contacto con ellas para conciliar.

Pese a que intentaron comunicarse con las afectadas, ellas nunca más respondieron los mensajes y decidieron dejar este tema estancado.