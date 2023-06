Congresista Balcázar no se retracta sobre apoyo al matrimonio infantil: “no me disculpo, que la gente lea primero”

El legislador minimizó la posición de sus colegas en la Comisión de Justicia del Congreso porque considera que no tienen los conocimientos suficientes. (Canal N)

Las declaraciones de José Balcázar, de Perú Bicentenario, sobre el matrimonio infantil han despertado la indignación de la población. Durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, aseguró que las relaciones sexuales en menores es beneficioso para el “futuro psicológico de la mujer”. Pese a que estas afirmaciones fueron rechazadas por entidades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el legislador se mantuvo firme en su posición y enfatizó que quienes lo critican no tienen conocimiento en este tema.

El parlamentario que respaldó el matrimonio en menores continúa generando indignación. En esta ocasión, minimizó las críticas en su contra y resaltó que todas las opiniones en su contra tenían la finalidad de descalificarlo. “La gente que no sabe cree que con leyes van a cambiar la realidad”, mencionó a Canal N.

El funcionario fue cuestionado sobre la fuente que utilizó para afirmar que las relaciones sexuales en menores contribuye a su desarrollo psicológico, pero evitó contestar y solo optó por resaltar que es parte de estudios científicos.

“Todas las relaciones sexuales en esas edades no generan ninguna consecuencia traumática porque son relaciones voluntarias entre los muchachos, eso está estudiado por la sexología, por antropología. La gente que no sabe sexología o antropología no puede opinar. La gente técnica debe opinar [...] la ciencia y la sexología ha dicho que esas relaciones voluntarias y libres no le causan ningún perjuicio psicológico”, expresó.

Uniones tempranas truncan los proyectos de vida de niñas y adolescentes. (Aldair Mejía/EFE)

Para el integrante de Perú Bicentenario, es mentira que las adolescentes de 14 años no tengan la madurez suficiente para enfrentar esta situación. “En los acontecimientos mundiales del siglo XXI han madurado los muchachos, por eso incluso se piensa bajar la edad en lo penal a 12 años para ser sujetos pasivos de violación sexual [...] la madurez en el mundo de las chicas ahora es otra cosa”, refirió.

Para el congresista, estas relaciones sexuales contribuyen a los jóvenes porque “no son traumáticas”. Además, indicó que no hay estudios científicos que avalen lo contrario y pidió que sus colegas sustenten su posición a favor de la eliminación del matrimonio infantil con estudios académicos.

El legislador justificó sus declaraciones haciendo mención a su rol como docente universitario, argumento que también utilizó para descalificar las opiniones de sus colegas en la Comisión de Justicia. Asimismo, se negó a rectificarse por sus afirmaciones en el Parlamento. “No me disculpo, quiero que la gente lea primero”, aseveró.

Matrimonio infantil: ¿Qué dijo José Balcázar?

La Comisión de Justicia se encontraba debatiendo el dictamen para eliminar el matrimonio infantil cuando el congresista se mostró en contra del proyecto y se abstuvo de votar.

“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. Con la ley queremos prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí —que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva”, detalló.

Congresista José Balcázar insiste con su argumento sobre el matrimonio infantil. Facebook Congreso

“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?”, agregó.

Estas declaraciones fueron rechazadas por el Ministerio de la Mujer, quien a través de su cuenta de Twitter emitió un comunicado. “Desde el MIMP rechazamos enérgicamente las declaraciones del congresista José Balcázar en la Comisión de Justicia del Congreso que pretende justificar las relaciones sexuales con menores de edad indicando que promueven su desarrollo. La evidencia existente contradice su posición”, escribió.