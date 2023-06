Horarios de HOY feriado 29 de junio del Metropolitano, Metro de Lima y transporte público

Horarios y rutas del Metropolitano, Metro de Lima y transporte público por Navidad. (Composición)

Este jueves 29 de junio, feriado nacional por el día de San Pedro y San Pablo en todo el Perú, los servicios de transporte público y Lima y Callao tendrán un ligero cambio de horario, por lo que se pide a los trabajadores y personal en general a tomar sus precauciones ante una posible demora. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio a conocer las horas de funcionamiento del Metropolitano, Corredores complementarios, la Línea 1 y el transporte regular.

Te puede interesar: Línea 2 del Metro de Lima: liberan tramo de la Carretera Central luego de cinco años de cierre

El servicio de transporte regular en Lima y Callao atenderá de 4:30 a. m. a 12 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. En algunos casos, las líneas de transporte de algunas zonas de la capital podrían optar en salir más tarde por el feriado.

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de 5:30 a. m. a 10 p. m., con un intervalo de paso de trenes de 5 a 15 minutos aproximadamente, dependiendo de la franja horaria.

Te puede interesar: Desde una espada de samurái hasta cooler de vacunas del Minsa: los objetos que los pasajeros olvidan en el Metropolitano

Mientras que el servicio de taxi autorizado por la ATU podrá funcionar las 24 horas del día. Asimismo, los corredores complementarios atenderán de 5 a. m. a 10:30 p. m. con sus servicios habituales.

El Metropolitano operará con sus servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., y con el servicio Expreso 4, de 6 a. m. a 8 p. m. Las rutas alimentadoras operarán hasta las 11 p. m.

Te puede interesar: Ciclista invade a vía del Metropolitano y genera indignación de pasajeros

El servicio Lechucero funcionará en su horario habitual de 11:30 p. m. a 4 a. m. desde el terminal Matellini hasta el terminal Naranjal, y viceversa.

El día viernes 30 de junio lo servicios de transporte público en Lima y Callao operarán en sus horarios habituales.

Servicios y rutas del Metropolitano

Durante los lunes a viernes, el Metropolitano opera tiene casi todos los servicios disponibles en diferentes horarios.

Rutas Regulares

Ruta A: El viaje que abarca desde el norte hasta el centro de la ciudad. Cuenta con 16 paraderos en su recorrido (ida y vuelta), siendo la terminal Naranjal, en el distrito de Independencia y la estación Central, en el Cercado de lima los puntos iniciales para su recorrido.

Horario

Lunes a Viernes: 5.00 a.m. a 10.30 p.m.

Sábados: 5.00 a.m. a 10.15 p.m.

Domingos y Feriados: 5.15 a.m. a 9.55 p.m.

Ruta A del Metropolitano

Ruta B: Se caracteriza por conectar el distrito de Independencia, ubicado en la zona norte de Lima, con el distrito de Chorrillos. La ruta B del Metropolitano realiza parada en 34 estaciones todos los días. Este servicio inicia su recorrido de norte a sur en la terminal Naranjal y de sur a norte desde la estación Matellini.

Horario

Lunes a Viernes: 9.00 a.m. a 11.00 p.m

Sábados: 5.00 a.m. a 11.00 p.m.

Domingos y Feriados: 5.00 a.m. a 10.00 p.m.

Ruta B del Metropolitano

Ruta C: Este servicio regular parte desde la estación Central, en el Cercado del Lima y no desde la estación Ramón Castilla. Los paraderos que componen la Ruta C del Metropolitano en Lima. Esta ruta cuenta con veinte paraderos en cada sentido de su recorrido.

Horario:

Lunes a Viernes: 5.00 a.m. a 11.00 p.m.

Sábados: 5.30 a.m. a 10.55 p.m.

Domingos y Feriados: 5.30 a.m. a 9.55 p.m

Ruta C del Metropolitano

Ruta D: Esta ruta regular abarca un amplio recorrido que incluye 15 estaciones, ubicadas en distritos clave como Independencia, Rímac y Cercado de Lima.

Horarios:

Domingos y Feriados: 5.30 a.m. a 9.55 p.m.

Ruta D del Metropolitano

Ruta E: Esta ruta, conecta la estación Central con la estación Ramón Castilla, ida y vuelta, beneficia a más de 11,000 usuarios diariamente.

Horario:

Lunes y Viernes: 5.00 a.m. a 10.00 a.m.

Lunes y Viernes: 4.00 p.m. a 09.00 p.m.