Sergio Peña recibió pena condicional por conducir ebrio y sin licencia en Suecia

El volante peruano conoció su sanción tras conducir ebrio y sin licencia. (Foto: Difusión)

El futbolista peruano Sergio Peña fue condenado a una pena condicional tras conducir con un nivel de alcohol en la sangre de 0,65 miligramos por litro y sin una licencia válida. El hecho se llevó a cabo el pasado 18 de abril en la ciudad de Malmö, ciudad en la que reside desde hace dos años.

Según la sentencia, el volante nacional no solo deberá cumplir con 50 horas de servicio comunitario, sino también tendrá que pagar mil coronas suecas. Desde el club al que pertenece, optaron por sancionarlo con una suspensión de su salario mensual, sin embargo, ha podido seguir sumando minutos.

La investigación determinó que el jugador no es un “peligro manifiesto” para los transeúntes ni para la seguridad vial, motivo por el cual, se concluyó que no irá a la cárcel. En primera instancia, la Fiscalía del país en mención solicitó la pena máxima para el centrocampista, sin embargo, esta medida terminó siendo desestimada.

Durante el juicio, Peña admitió el primer cargo, pero se declaró inocente ante la acusación por conducción ilegal. Cabe recordar que, el futbolista de 27 años se encontraba utilizando su identificación peruana al momento de ser detenido. No obstante, aseguró que desconocía que era necesario portar un nuevo carnet.

“Fue mi fallo, pero no soy ningún delincuente. Estaba cenando con una amiga. Duró como cinco o seis horas y tomé algunas copas de vino. No me pareció que estuviese impedido para conducir. Sé que me equivoqué, pero no me sentía influido (por el alcohol)”, sostuvo Sergio en su declaración.

Actualmente, Sergio Peña se encuentra concentrando con la selección peruana en Seúl para afrontar dos amistosos de cara a las próximas Eliminatorias Mundialistas. Tras conocer la noticia, su abogado no dudó en manifestarse al respecto y señalar que hay tranquilidad por parte del jugador.

“Es una noticia muy tranquilizadora para Sergio, que está de servicio en la selección nacional y, por supuesto, está muy aliviado y feliz de que el tribunal de distrito no lo condene a prisión. Tiene hijos y significa mucho para él y la familia que ha estado muy preocupada. Me sorprendería mucho si hubiera una apelación del fiscal”.

Sergio Peña previo al duelo ante Corea del Sur por fecha FIFA. (Foto: FPF)

Comunicado del Malmö FF

A través de sus redes sociales, Malmö FF dio a conocer la actualización sobre el caso que involucra a Sergio Peña. “Sergio Peña fue sentenciado, hoy, por conducir en estado de ebriedad y conducción ilegal. La pena se fijó en una sentencia suspendida y con 50 horas de servicio comunitario. Malmö FF se toma muy en serio el incidente y ya ha tomado las medidas disciplinarias al respecto”.

Asimismo, añadieron que “el jugador ya ha ofrecido disculpas y arrepentimientos por sus acciones. Incluso, antes de la audiencia principal, se declaró culpable de conducir ebrio y no apelará a la sentencia. Después de las medidas disciplinarias del Malmö FF y el veredicto anunciado por parte del sistema judicial, la asociación no tomará más medidas”.

¿Qué dijo el abogado de Sergio Peña?

Abraham Zeito, abogado de Sergio Peña, se refirió a la sanción interpuesta por la Fiscalía de Malmö. “No me sorprende lo más mínimo. Un tribunal de distrito por unanimidad opta por no seguir la línea del fiscal y, para ser completamente honesto, todavía me cuesta entender cómo el fiscal podría pedir prisión en este caso”.

“En sentido legal, no había ningún peligro concreto y la graduación alcohólica en sangre estaba por debajo del límite para optar por la prisión, la policía lo percibía sobrio y no había nada en la conducción que justificase una pena de prisión. Sencillamente un veredicto muy correcto. Asumo que el fiscal no apela esto y que Sergio puede seguir adelante”, sentenció.