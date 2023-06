Katia Palma no descarta un encuentro con Johanna San Miguel, pero pone una condición

Katia Palma no descarta un encuentro con Johanna San Miguel | América TV

Katia Palma y Johanna San Miguel vienen siendo las protagonistas de más de una portada de espectáculos. Todo inició cuando la presentadora de ‘Esto es Guerra’ reveló en un perfil de TikTok que no tenía una buena relación con la actriz e incluso señaló que ‘la detestaba’. Estas palabras rápidamente echaron eco y dejó a más de uno boquiabierto.

Desde entonces, se les ha consultado a ambas cuál fue el motivo de su rivalidad, de acuerdo a San Miguel todo se remonta a la vez que fue jurado del programa concurso ‘Yo Soy’. Allí, ambas compartieron la mesa y comenzaron a pasar tiempo juntas laborando.

Sin embargo, no habría sido la mejor experiencia para la figura de América Televisión, mientras que Palma afirmó que no tiene nada en contra de su colega actriz y que desconoce la razón por la que ha tomado esa distancia contra ella.

Katia palma no descarta un reencuentro con Johanna San Miguel.

En medio de todo este suceso, Katia Palma se presentó en el programa ‘Mande quien Mande’ y fue sorprendida por una interrogante de María Pía Copello. La presentadora no pudo evitar la oportunidad de preguntarle algo respecto a San Miguel.

Fue entonces que le consultó si es que existiría la posibilidad de sentarse a tomar un café con su excompañera. “¿Hay posibilidad de que algún día tú y Johanna San Miguel se sienten a tomar un café?”, mencionó ante la expectativa de todos los presentes en el set de televisión.

De inmediato, Katia Palma no tuvo problema en responder y mencionó que la posibilidad estaba abierta, pero que ponía una peculiar condición. “¿Por qué no? Si (Johanna) invita y si lo paga, atraco”, mencionó antes de despedirse.

Katia Palma responderá acerca de los supuestos maltratos a Johanna San Miguel en ‘Amor y Fuego’

¿Por qué Johanna San Miguel no se lleva bien con Katia Palma?

En una reciente entrevista que dio Johanna San Miguel a los tiktokers del perfil ‘Hoy es Domingay’, los presentadores hicieron un juego de preguntas en el que le pidieron a su invitada que escoja entre Katia Palma o María Pía Copello como una dupla con la que le gustaría volver a trabajar.

De inmediato, la figura de ‘Esto es Guerra’ mencionó: “a María Pía, por supuesto”. Tras ello, sorprendió al revelar que no tenía un buen recuerdo de su otra excompañera “a Katia Palma no la soporto, no la aguanto”, mencionó causando sorpresa a los conductores.

Por ello, uno de los tiktokers le preguntó si era una leyenda urbana o era real que no tenían una relación, pues se había hablado mucho de eso, pero no se confirmaba y ninguna ahondaba en el tema. Ante ello, San Miguel relató el motivo de su respuesta y señaló que tuvo una buena experiencia con la actriz cuando trabajaron juntas en Latina.

Johanna San Miguel revela porqué no se lleva bien con Katia Palma.

“Fuimos amigas, pero digamos que ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina. En realidad no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, yo no me sentí cómoda, no me sentí bien”, detalló al inicio, dejando sorprendido a más de uno.

Además, mencionó que se sintió incómoda al ser la nueva del espacio y que fue Katia quien no la trató como todos los demás lo hicieron. Incluso, destacó que sus compañeros Maricarmen Marín y Christian Rivero si la hicieron sentir bien como el nuevo jale de ‘Yo Soy’.

“Creo que cuando una persona llega a un lugar hay que darle el espacio para que se sienta bien, creo que eso es lo que hay que hacer y en su caso no fue. Maricarmen sí, Christian sí, todos sí. Ella no, creo que sintió que había como cierta competencia que no existía”, agregó la conductora de televisión.