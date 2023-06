Lucho Cuéllar habla sobre Christian Yaipén y revela qué exintegrantes del Grupo 5 son sus verdaderos amigos

Lucho Cuéllar habla sobre Christian Yaipén y su amistad con exintegrantes del Grupo 5. Youtube / Carlos Orozco.

Lucho Cuéllar, el recordado exvocalista del Grupo 5, concedió una reveladora entrevista a Carlos Orozco. El músico peruano habló sobre su problema con el alcohol, los excesos que cometió cuando alcanzó el pico más alto de su carrera y también sobre el trabajo de Christian Yaipén, líder actual de la orquesta de cumbia.

El cantante de cumbia afirmó que el Grupo 5 goza de gran éxito gracias al trabajo de todos los integrantes que pasaron por sus filas. “Hemos hecho mucho, no solo yo”, indicó. Sin embargo, considera que fue Christian Yaipén el que hizo y sigue haciendo que la agrupación crezca a pasos agigantados.

“El trabajo que está haciendo Christian es impecable. Es una persona que se ha ido a estudiar especialmente para poder hacer una producción musical, para dirigir bien la agrupación. No tiene ningún escándalo, me alegra por él y me alegra por su familia”, señaló en Ventada de Emergencia.

Lucho Cuellar habló sobre la fama que alcanzó con el Grupo 5. (YouTube)

Tras ello, Lucho Cuéllar indicó que desconoce las razones por las que el hijo menor de Elmer Yaipén ‘El Grande’ no lo invitó a los conciertos que la banda realizó en el Estadio San Marcos por su aniversario número 50. Recordemos que los fanáticos del Grupo 5 pedían que los exvocalistas formaran parte del multitudinario evento.

“Es bien difícil todo esto. No nos podemos juntar ya, no sé por qué. Pero la amistad no se ha perdido, yo me sigo juntando con ellos. Me he visto con ellos, antes y después del Estadio San Marcos. Hablamos para reunirnos, los he visto por el Aeropuerto hace mes y medio, igual por mensajes como hace dos semanas”, dijo.

Lucho Cuéllar habla sobre su amistad con exintegrantes del Grupo 5

Lucho Cuéllar indicó que hizo buenas amistades durante su paso por el Grupo 5, entre ellas el fallecido Kike Paz, Leonardo León, Marco Antonio Guerrero, Toño Sosaya y John Kelvin. “Ellos son con los que tengo más contacto”, aseveró el cumbiambero.

Durante la entrevista, Lucho Cuéllar salió en defensa de John Kelvin, quien se encuentra nuevamente en prisión debido a la denuncia que le interpuso su expareja Dalia Durán por violencia física, psicológica y sexual en su contra.

“Yo creo que los problemas que él pueda tener con su familia son de él. No dejará de ser mi amigo, así él cometa mil errores. Nosotros como seres humanos y amigos podemos aconsejarle que estaba haciendo mal las cosas, que se trate de ver. Yo me he reunido la primera vez que salió (de la cárcel), hemos conversado mucho y bueno… Se volvió a dar la situación, quedará en él”, manifestó.

John Kelvin fue llevado al penal de Ancón. Twitter/@CSJ LIMA NORTE

El mea culpa de Lucho Cuéllar

El popular ‘Kiko de la cumbia’ reconoció que cometió varios errores cuando ganó gran popularidad con el Grupo 5 como, por ejemplo, llevar una vida bohemia y entregarse por completo al alcohol. Estas malas decisiones ocasionaron que su familia se aleje de él.

“La fama a mí me enfermó de una manera que me alocó. No se me subieron los humos, no soy creído para nada, no soy una persona déspota, jamás. Pero si me enfermó de la manera de que me hizo caer en muchas cosas que no debía”, confesó Lucho Cuéllar.

Lucho Cuellar hizo mea culpa por su excesos | YouTube

Debido a este mal momento en su vida, Cuéllar admite que ha madurado y que ahora quiere que sus hijos no cometan sus mismos errores. “Eso es lo que quiero que mis hijos ahorita hagan. Que vivan su vida de acorde a su tiempo, que no quemen sus etapas, tal cual tiene que ser, que no corran porque más adelante se pueden deslumbrar con algo que no es y se van a caer”, sostuvo.