Filósofo de Colombia se suma a la FMS Perú: “La oportunidad más grande de afianzarse con el público local es en la primera jornada”

Gerson Plata 'Filósofo' debutará este domingo 28 de mayo en la FMS Perú

Arriba de la tarima antes miles de personas o en una plaza a cara perro, el barranquillero Gerson Plata Barrios se transforma. Bajo el sobrenombre de Filósofo —aunque también lo llaman ‘el hijo de Rosa’—, y con el rap como bandera, busca traerse abajo a sus rivales a punta de rimas. Luego de haber cimentado una interesante carrera en su país, a sus 23 años le llegó la oportunidad de participar de la liga peruana de freestyle, la FMS Perú.

Este año se implementaron los traspasos en los países donde está presente la competencia de Urban Roosters: España, Argentina, México, Chile, Perú y Colombia. FMS Caribe, al ser la liga debutante, se nutrió de freestylers de diferentes orígenes, sin ceder ninguno.

En FMS Perú se anunció el ingreso de Cacha (Argentina), Racso (Chile) y Filósofo (Colombia). Ellos se unirán a Nekroos, Skill, Vijay Kesh, Stick, Kian, Black Code, Jota, Litzen y Piero Pistas.

Con estos cambios que prometen, la liga peruana arranca este domingo 28 de mayo en el Centro de Convenciones Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439, Cercado de Lima). Para calentar el show, Infobae conversó con Filósofo.

— Cuando se anunciaron los traspasos en las ligas de FMS hubo un gran debate a favor y en contra de varios nombres. Sin embargo, cuando se supo que llegabas a Perú, los comentarios han sido más que positivos. ¿Cómo lo tomas?

Me ha parecido muy bonito porque tú sabes que el hater nunca falta no, eso nunca va a faltar. Pero el hecho de saber que llego de buena manera, que soy bien recibido, que llego a sentirme como en casa, me hace sentir muy cómodo. Llego como un artista completo, como un freestyler de élite y es lo que quiero demostrar. Entonces me ha parecido muy bonito. He recibido mucho cariño de la gente de Perú, porque es un país que me gusta mucho por cómo rapean, y para nadie es un secreto que es una de las ligas que siempre me ha gustado.

— ¿Hay similitud entre la FMS Colombia y la FMS Perú?

Sí, me parece que sí, por lo que son ligas muy raperas, podría decirse que somos ligas muy arraigadas a los noventa, al rap de barrio. Es como la identidad tanto de Perú como de Colombia en cuanto a freestyle se refiere. Es bonito que se mantenga vigente, todavía tenemos ganas de rapear y por hacer rap. Por lo menos a mí me representan MCs así como Nekroos, por ejemplo, que todavía se le nota las ganas de ganar, ese barrio cuando rapea. Eso me representa mucho porque, pues yo también trato de hacerlo con el corazón, con garra, con barrio, con pundonor, como tiene que ser.

— Competiste con Stick en la FMS Internacional y le ganaste en Colombia. ¿Qué sensaciones te dejó esa batalla y si piensas que de alguna manera es un poco de lo que se puede venir en esta temporada?

Yo tuve la dificultad de tener que rapear mucho tiempo con gente que quizás no se identificaba tanto mi estilo. Eso me enseñó a manejar rivales, que me contrarrestaban totalmente, por ejemplo, lo que hace Lokillo es el contrario completo de lo que hago yo. En todos los aspectos es totalmente distinto. En Colombia de pronto sí pasaba que el público está acostumbrado al estilo de rapeo que yo llevo y me puedo concentrar más en lo que digo y no exactamente en cómo lo digo, porque ya tengo un personaje pulido para un lugar donde sé que no voy a ser bien recibido. Me da la confianza de saber y decir ‘bueno, si pude acá frente a un público considerable no le gusta lo que yo hago, puedo allá que es un estilo que ya a la gente le gusta’. Eso me motiva mucho.

— ¿Qué opinas de lo que se dice, que el público privilegia el show en el freestyle?

Bueno, a mí me parece que hay varios tipos de show. Y se trata también de buscar tu identidad y tratar de acoplarla a lo que el público exige. Es tratar de darles lo que quieren sin perder lo que tú eres. Me representa mucho porque la identidad del público peruano es muy de rimas de carácter, que le gusta el rap fuerte, rudo. Entonces, eso hace que el show se convierta simplemente en una expresión de lo que yo soy. Es como desenvolver mi rapeo normal. Si me quito ese peso de encima, de saber que tengo que ser yo y simplemente puedo ser yo mismo haciendo lo que me gusta hacer.

— Has batallado con varios de Perú. ¿Qué opinión tienes de ellos? ¿Alguno que tienes en la mira?

Todos son talentosos, pero a unos se les nota más la diferencia en el nivel, o netamente la experiencia internacional. Lo que pasa es que los que van afuera se enfrentan con manes con estilo muy distintos. No es lo mismo que tú seas Nekroos y batalles con Stick en Perú y con Lokillo en Colombia, porque te enfrentas literalmente a un terreno desconocido. Lo cual te prepara para cuando estés en un terreno igual. Creo que el que más está entendiendo eso es Vijay Kesh, o sea, me parece que es el que está entendiendo cómo se juega esto. Es más, a veces lo veo y me hace acordar a mí en el 2019, cuando quería comerme el mundo entero. No en el estilo, porque rapeamos totalmente diferente, pero sí en eso de que no le importa nada. O sea, si tiene a Aczino en frente, igual le va a faltar respeto.

— ¿Sientes alguna responsabilidad por reemplazar a Jaze en la FMS Perú? ¿Existe una carga extra?

Lo veo como un punto a favor, porque literalmente todo el mundo está esperando a alguien que llene el vacío de flow que él dejó. Entonces, el que lo haga bien se gana un cariño grande. Yo sé que tengo capacidades en cuanto a flow. No es ganarse el lugar que dejó, sino volver a darle a la gente la sensación de que porque Jaze no está en la Liga, esta no se acaba.

— ¿Qué te juegas en la FMS Perú?

Yo soy bastante competitivo. Soy muy amante de ganar. Mi objetivo principal es ser campeón y considero también que esta liga para mí va a ser muy importante en el aspecto de que sí o sí, gane o pierda voy a tener un público nuevo. Porque en Colombia me conoce todo el que me tenía que conocer, pero esa puerta que se me abrió en Perú me da un público virgen para yo ir a mostrar mi trabajo.

— ¿Qué les espera a los peruanos este 28 de mayo en la fecha 1 de la FMS Perú?

Todos van a querer esos tres puntitos de la primera fecha. Además, los que venimos de afuera sabemos que la oportunidad más grande de afianzarse con el público local es en la primera jornada. Creo que todos vamos con el hambre de victoria y vamos con el hambre de ganar. Los que quizás no son tan famosos, quieren demostrar que están al nivel de los famosos, y los que ya son famosos van a demostrar porque lo son. Entonces eso va a estar durísimo, buenísimo.