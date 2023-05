Leonel Álvarez dejó de ser entrenador de Cienciano tras decisión de la directiva

Leonel Álvarez no seguirá al mando de Cienciano en lo que resta de la temporada. (Foto: Cienciano)

Continúan los cambios en Cienciano. Este viernes, el equipo ‘imperial’ dio a conocer a través de sus redes sociales la salida del técnico Leonel Álvarez, quien llegó a la ciudad del Cusco a inicios de año y ahora, se va habiendo dirigido un total de 14 partidos.

A tan solo dos días de enfrentar a Atlético Grau por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023, el ‘Papá' tomó la decisión de disolver el contrato del estratega colombiano, quien habría estado de acuerdo con la dirigencia luego de analizar la actualidad del equipo.

Según lo expuesto en el comunicado, ambas partes quisieron lo mejor para el club, por lo que la institución optó por empezar un nuevo proceso. “Después de realizar un análisis de la situación deportiva entre los directivos y el comando técnico encabezado por el profesor Leonel Álvarez, las partes han decidido de mutuo acuerdo poner fin a su relación contractual a partir de la fecha de hoy”.

Cabe resaltar que, con Álvarez al mando, Cienciano ganó en seis encuentros, logró rescatar un empate en tres y cayó derrotado en cinco, todo esto por Liga 1. En cuanto a Copa Libertadores, solo dirigió en una sola ocasión, en donde cayó ante Universitario de Deportes por 2-0 en la lucha por clasificar a la siguiente instancia del certamen.

“Agradecemos al profesor Álvarez y su comando técnico por su profesionalismo y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, señala el club en la parte final del pronunciamiento.

Comunicado oficial sobre la salida de Leonel Álvarez. (Foto: Cienciano)

Cienciano se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 21 unidades y está invicto desde hace cinco jornadas, motivo por el que la repentina salida de Leonel Álvarez ha dejado sorprendido a más de uno. Empató ante Binacional, Deportivo Garcilaso y César Vallejo, mientras que sumó de tres frente a ADT de Tarma y Alianza Atlético de Sullana en condición de local.

Jean Deza y Mathías Carpio también le dijeron adiós a Cienciano

El pasado martes, Cienciano confirmó la salida de los futbolistas Jean Deza y Mathías Carpio, quienes no seguirán siendo parte del plantel de cara al Torneo Clausura. El motivo de la decisión no fue revelado, sin embargo, desde el club indicaron que sus ausencias no perjudicarán el proyecto deportivo trazado para esta temporada.

“El Club Cienciano ha decidido finalizar su vínculo contractual con los futbolistas Jean Deza Sánchez y Mathías Carpio Ferro, quienes formaban parte del plantel 2023. Les agradecemos por los servicios prestados al club y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos deportivos″, se puede leer en un inicio.

Asimismo, resaltaron el trabajo que viene haciendo la directiva del club para que el equipo pueda seguir creciendo fecha a fecha. “Reiteramos que seguiremos trabajando para lograr los objetivos deportivos, priorizando los valores del deporte y principios de la institución”.

Comunicado del cuadro 'rojo' anunciando la salida de Jean Deza y Mathías Carpio. (Cienciano)

Lo que le queda a Cienciano en el Torneo Apertura

Al igual que todos los equipos, a excepción de Sporting Cristal y Binacional, a Cienciano aún le quedan cuatro compromisos por disputar en el Torneo Apertura. Si es quieren cerran de la mejor manera la primera parte del campeonato peruano, deberán sumar de a tres en los siguientes partidos: Atlético Grau, Deportivo Municipal, Sport Boys y Sporting Cristal.

Los cusqueños deberán afrontar dos retos complicados de visita. El primero será en la calurosa ciudad de Piura para enfrentar a Atlético Grau y el segundo será en la capital para medir fuerzas ante el conjunto ‘rimense’. Los dos encuentros restantes se llevarán a cabo en las instalaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega, uno ante Deportivo Municipal y otro contra Sport Boys, equipos que, sin duda, buscarán dar el golpe en Cusco.