Padre de jugador de Bayern Munich explicó por qué rechazó a la selección peruana: “No hay fútbol de menores”

Matteo Pérez dedició, por el momento, jugar por la selección de Suecia en lugar de la selección peruana.

Alrededor del mundo hay muchos jugadores con raíces ‘incaicas’ en poderosos clubes y un ejemplo claro de ello es Matteo Pérez, lateral que a sus cortos 17 años lleva la cinta de capitán de la sub 19 y formará parte de la reserva del Bayern Munich. El integrante del equipo ‘bávaro’ y otros nuevos valores podrían sumarse a la selección nacional en un futuro, no obstante, la “informalidad” en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) los aleja cada vez más.

El padre del joven defensor, Alex Pérez, tuvo una extensa conversación con el programa de Youtube llamado Mano a Mano donde detalló por qué rechazó a la ‘bicolor’ tiempo atrás y realizó una dura crítica en contra de la FPF por la falta de fútbol de menores en el país.

“La Federación Peruana de Fútbol realmente se dedique en hacer un trabajo para los menores. Que realmente se vea un cambio en la organización del fútbol peruano. Yo no quiero mandarlo a mi hijo a competir, no por los chicos, sino por toda la informalidad que hay. Es increíble, es demasiado. Quedar último en la sub 17 y sub 20, yo he visto todos los partidos, no hay fútbol de menores en el Perú”, inició.

Alex continuó revelando los vacíos en el balompié nacional. “¿No pueden tener dinero para mandar un pasaje a un jugador para probarse? Desde ahí estás partiendo mal. Jamás nos invitaron. Si hay realmente un interés, te dicen ‘este es el proyecto, estos son los planes’. Tampoco es que Suecia sea lo máximo porque tiene sus cosas también”.

El progenitor de Matteo Pérez señaló que no esperaba que Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, lo vaya a ver en su gira por Europa, no obstante, lanzó una indirecta. “Hubieran mandado a alguien a verlo, a alguien que me llame y me diga ‘podemos conversar con tu hijo’. Yo me fui a Madrid a ver el partido con Marruecos y nadie se comunicó conmigo”.

“Si realmente quieres llamar la atención de los chicos muestra un trabajo serio porque nadie quiere ir y perder todo el tiempo. Pierde compitiendo. No pierdas dando pena. Chicos que dicen que están para el primer equipo de Alianza Lima y Sporting Cristal ni un disparo al arco. No hay trabajo”, finalizó.

Matteo Pérez llegó al Bayern Munich en enero de 2022 y firmó un contrato hasta el 2025.

Matteo Pérez le daría una nueva oportunidad a la selección peruana

La FPF ya tuvo contacto con el jugador del Bayern Munich. Los exentrenadores de las categorías menores del elenco nacional, Víctor Reyes y Gustavo Roverano, conversaron con él vía Zoom. Es más, este último lo invitó para que dispute partidos amistosos, sin embargo, la respuesta del entorno de Matteo fue negativo. ¿Por qué? Recién se estaba adaptando a su nuevo club.

El capitán de la sub 19 del conjunto ‘bávaro’ decidió seguir vistiendo los colores de Suecia, país donde nació. Ahora, luego de exponer las falencias de la Federación, su padre negó haberle cerrado las puertas a la selección peruana. Y confesó por qué le daría una nueva chance.

“A mí me gusta ‘Chemo’ (Guillermo del Solar), él sabe y por él me he animado. Me ha dado un nuevo impulso. Que me llame y conversamos. Yo le quiero dar a mi hijo la oportunidad de que vaya, que pruebe, que vea el fútbol y si se siente bien, que juegue por Perú”, declaró.

Matteo Pérez juega en la sub 18 de la selección de Suecia.

Ya estuvo en el Perú

Alex Pérez contó que su hijo ya estuvo en el Perú de vacaciones y entrenó en Sporting Cristal, para mantener su físico en su regreso a Suecia, bajo las indicaciones de Julinho, exintegrante de la selección peruana, durante un mes.

El brasileño detalló cómo fue el paso de Matteo por el Rímac.“En su primer toque con el balón, hizo un jugadón, se hubiera quedado en el club porque es buenísimo, yo le hice una broma a su papá que iba a estar en el Bayern Munich y terminó ahí”.