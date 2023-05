María Jara ya no va más al frente de la ATU y Gobierno de Dina Boluarte nombra a su reemplazo

El MTC dio por concluida las funciones de María Jara como presidenta de la ATU | Composición Infobae

La sacaron y era de esperarse. El gobierno de Dina Boluarte no esperó más y destituyó a María Jara de la presidencia del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Esta decisión se da a un día de haber publicado la modificación del reglamento interno de la entidad, en el que se añade causales de vacancia o remoción de los miembros del Consejo Directivo.

Te puede interesar: Guerra por la formalización de colectiveros: ATU se niega a empadronarlos y el MTC publica polémico decreto

A través de la Resolución Suprema Nº 009-2023-MTC firmada por Paola Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, y refrendada por la presidenta Dina Boluarte, se dieron por concluidas las funciones de Jara Risco al frente de la ATU y le “agradecen” por los servicios prestados.

Dicha norma fija como motivo de su cese de funciones la causal de “pérdida de confianza de la autoridad proponente”, que, curiosamente, fue añadida días atrás en la modificación del reglamento interno de la Autoridad de Transporte Urbano.

El Poder Ejecutivo, apoyado por este cambio en las reglas de juego, dio fin a la designación de María Jara que estaba al frente de la ATU desde el 19 de octubre de 2019 gracias a la confianza que le diera el vacado expresidente Martín Vizcarra.

El nuevo jefe

¿Ahora quién está al mando de la ATU? Mediante una resolución, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nombró al economista José Aguilar Reátegui como nuevo presidente de dicha institución.

Te puede interesar: Crisis en el transporte público en Lima: corredores suspenden rutas, incrementan los autos colectivos y el tráfico continúa siendo un caos

Aguilar Reátegui era, hasta ayer, director general de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC y en su hoja de vida indica ser experto en políticas públicas y regulación en servicios del Estado, con más de quince años de experiencia laboral en el sector público, ocupando diversos cargos en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y en el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

José Aguilar Reátegui fue designado como nuevo presidente de la ATU | Convergencia Latina

Hay intereses económicos y de agenda

Antes de hacerse oficial su salida, María Jara mostró su rotundo rechazo y calificó de “barbaridad jurídica” las modificaciones del reglamento interno de la ATU que la dejaban prácticamente con un pie fuera de la institución, ya que era muy conocida la poca simpatía que le tenía la ministra Lazarte, sumado a las críticas públicas por su pobre labor en el reordenamiento del transporte que se intensificaron con la polémica con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre la formalización de los colectiveros.

Te puede interesar: Congreso y López Aliaga buscan formalizar colectivos informales

En declaraciones a diversos medios, Jara Risco afirmó que ella no fue elegida por “confianza”, sino de manera regulada cumpliendo una serie de procedimientos y que las intenciones del Gobierno de Dina Boluarte era “poner a personal de su agrado”.

“Nosotros no hemos sido designados por confianza, sino de manera regulada, por lo que hay un procedimiento que se tiene que seguir (...). Se está dejando de lado el criterio técnico, la estabilidad y la institucionalidad para privilegiar la afinidad y tener un funcionario sumiso que le diga amén a todas las decisiones de los ministros”, añadió.

Jara Risco precisó que la intención del Ejecutivo de sacarla fuera del juego se da en un contexto en la que se entregarán nuevas concesiones de rutas de transporte y que es un “botín” para funcionarios corruptos. “Sino, ¿por qué el desespero de entrara a la ATU ahora? ¿Por qué ahora todo el mundo concluye en esta genialidad? Porque vamos a entregar nuevas rutas”, aseveró en una entrevista concedida al diario La República.

Asimismo criticó la “contrarreforma de transporte” en la que se pretende formalizar a los colectiveros de Lima y Callao. Indicó que tal propuesta solo hará más crítica el servicio y se afectará la movilidad de 11 millones de personas. “En vez de priorizar la macrotransportación, vamos por el auto colectivo que es ilegal (...) Además, siempre hay intereses políticos y económicos que involcuran el movimiento de agendas”, sentenció la exjefe de la ATU.

Ministra responde

La respuesta de la titular del MTC a las declaraciones de María Jara, no se hizo esperar. La ministra Paola Lazarte afirmó sobre el actual directorio de la ATU que “la realidad nos demuestra que no ha habido un avance, que el Sistema Integrado de Transportes se ha quedado en el papel y no en una realidad física que la ciudadanía podamos ver”.

La ministra de Transporte y Comunicaciones aseguró que el Sistema Integrado de Transportes se ha quedado en el papel y que no hubo avances | Andina

La ministra Lazarte también descartó que los cambios propuestos sobre ATU escondan un interés político detrás. “Quien les habla es técnica de carrera y el ministerio es una entidad técnica que está velando por el bienestar de la ciudadanía. Lo que queremos con este dispositivo legal es contar con los mecanismos para una buena rendición de cuentas y sobre todo evaluación por resultados”, remarcó.