Keiko Fujimori fue operada hoy y ya se encuentra en recuperación: “Se hará una patología del tumor extraído”

La lideresa fujimorista postuló tres veces a la presidencia de la república sin éxito. (ANDINA)

La lideresa del partido político Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, fue operada la mañana de este miércoles 26 para extraerle un tumor en la tiroides diagnosticado como neoplasia folicular.

A través de un comunicado, la excandidata presidencial detalló que se sometió a una serie de exámenes, en las últimas semanas, que corroboraron su actual condición médica.

En este contexto, el vocero de la agrupación naranja y excongresista, Miguel Ángel Torres, informó en la presente fecha que la intervención se desarrolló sin ningún inconveniente y que la expostulante ya se encuentra en recuperación.

“A pedido de Keiko y su familia informo que hoy a las nueve de la mañana se llevó a cabo la operación, para la extracción de la tiroides, según lo programado por sus médicos. La intervención ya culminó sin ningún contratiempo”, anunció el portavoz.

El portavoz fujimorista Miguel Ángel Torres anunció que Fujimori se encuentra fuera de peligro.

Al respecto, la Dra. Romyna La Rosa Vásquez, Jefa del Servicio de Endocrinología del Instituto Neurometabólico (INM), detalló a Infobae que el 30% de los casos con un sistema de Bethesda de tiroides 4 —como en el caso de Fujimori Higuchi— podría degenerarse en cáncer.

Acotó que debido al tamaño del tumor, una biopsia no puede detectar si el paciente tiene células cancerígenas que afecten su salud, por ello, la lideresa fujimorista fue sometida a una operación para extirpar el mismo.

“El tamaño no te da el riesgo, es decir, no porque sea más grande [el tumor] es más peligroso. Incluso podría ser pequeño y reportarse un Bethesda 6: en cuyo 99% de los casos es cáncer. En este caso, al ser un tumor grande, una biopsia no puede sacar todas las partes del nódulo y, teniendo en cuenta los antecedentes familiares, así como el nivel de posibilidad de que sea maligno, sí ameritaba una cirugía”, indicó.

En esta línea, el vocero de FP precisó que se evaluará la extracción de la hija de Alberto Fujimori con el propósito de conocer su “naturaleza exacta”.

“Ella se encuentra en este momento en recuperación. Lo que toca ahora es hacer una patología del tumor extraído para poder definir su naturaleza exacta y posterior tratamiento. Keiko agradece las muestras de preocupación y solidaridad recibidas. Por indicaciones médicas guardará absoluto reposo”, comunicó