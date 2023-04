‘AFHS’: Usuarios de la redes sociales reprocharon la confesión de Kimberly al admitir que no está embarazada

Al Fondo Hay Sitio: Kimberly le confesó la verdad a Jimmy sobre el embarazo. (América TV)

Kimberly Torrejón no pudo más y confesó toda la verdad. En el capítulo 60 de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, la hija de Dalila decidió contarle toda la verdad a Jimmy Gonzales (Jorge Guerra), cuando se encontraban en plena luna de miel en un club de Pachacámac.

Resulta que, la familia Gonzales le regaló su viaje a la parejita porque querían que se enamoren para que puedan criar a su futuro hijo en unión familiar, no obstante Kim en realidad no estaba embarazada, pero ella tenía la misión de embarazarse en ese viaje.

En su primera noche, Kim (Brenda Matos) hace todo lo posible para poder tener intimidad con Jimmy; sin embargo, él se niega porque aún ama a Alessia Montalbán. La negativa del hermano de Joel Gonzales terminó por molestar a Kimberly y esperó que se despierte al día siguiente para contarle todo.

Es en ese momento que en ‘Al Fondo Hay Sitio’ se da una de las confesiones más esperadas de la serie, en la que Kimberly le dice a Jimmy que ella en realidad no se encuentra embarazada y todo fue parte de un plan que hizo su madre y abuela.

Evidentemente, Jimmy enfurece al saber que culpa de Kimberly perdió el amor de Alessia, por lo que la confronta y le pide explicaciones a fondo, en el que le señala que ella perfectamente se pudo haber negado a rechazar el plan de su madre.

Pese a las palabras de Jimmy, Kimberly le pide que se queden un día más juntos en el club, pero él se niega rotundamente, asegurando sentir por ella mucho rencor. Además, quiere regresar lo más pronto posible a las ‘Nuevas Lomas’ para contarle todo a su familia.

La joven le pide no hacerlo porque su madre se molestara con ella; sin embargo, el hijo de Charito está decidido a regresar a su casa. Al respecto, los seguidores de teleserie de América TV reaccionaron en la redes sociales y comenzaron a expresar su alivio de que esta mentira se haya revelado.

Usuarios de la redes sociales reaccionan a la confesión de Kimberly al admitir que no está embarazada. Twitter.

Cibernautas reprochan actitud de Kimberly Torrejón

Es así que los tuiteros comentaron que la actitud de Kimberly es reprochable porque ella fue muy consciente de todo el plan que armaron entre su abuela Eva, su madre Dalila y ella. Los usuarios de la redes sociales desaprobaron la actitud de Kimberly al planear todo esto para alejar a su expareja de la joven chef del restaurante Francesca’s.

“Te preguntaron si estabas segura de seguir con ese plan y dijiste que sí”, “Por fin, por fin van a votar a la Kimberly de la casa... me tenía harta”. “Hoy se celebra en el nacional muchachos, nos volvimos a ilusionar”, dijeron algunos tuiteros.

“Ay Kimbely, en lo que te metiste. ¿Qué pensabas que iba a hacer Jimmy por todo lo que le has hecho?, “Se pasó tres pueblos Kimberly, pidiéndole a Jimmy no diga nada”, “Kimberly le dijo a Jimmy que no está embrazada y no es un sueño. No es un sueño”, escribieron otros usuarios en Twitter.

¿Dónde puedo ver en vivo ‘Al Fondo Hay Sitio’?

La temporada 2023 de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se transmitirá a través de América Televisión en los distintos operadores de cable.

- DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

- Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

- Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

- Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

- Cable Perú / Canal 4

- Visión Perú / Canal 4

- Best Cable / Canal 4

- Star Globalcom / Canal 13