Yoshimar Yotún defendió a Perú por pelea con policías españoles: “No somos una selección violenta”

Yoshimar Yotún fue uno de los implicados en la pelea que protagonizaron los jugadores de la selección peruana con los policías españoles en las afueras del hotel NH Collection Eurobuilding en Madrid. Todo empezó cuando los hinchas de la ‘blanquirroja’ realizaron el tradicional banderazo previo al encuentro con Marruecos, el volante quiso agradecer a los fanáticos nacionales por el apoyo incondicional, pero la autoridad local no lo dejó y empezó a empujarlo, desatando una gresca que terminó en tremendo escándalo.

El jugador de Sporting Cristal contó su versión de cómo fueron las cosas, lamentó que el problema haya llegado a mayores y aseguró que nunca supo si lo confundieron con un hincha.

“Se ha hecho banderazos en todos lados en Estados Unidos, Alemania, Qatar, Nueva Zelanda, jamás habían pasado este tipo de cosas. No quiero echar la culpa a la policía, pero creo que hubo una confusión. Hubo un mal entendido, no sé si me confundieron o no con un hincha, son cosas de segundos, uno reacciona mal o tomas una mala decisión y pasan este tipo de cosas”, comentó el seleccionado después del encuentro con los africanos.

El popular ‘Yoshi’ detalló el mal momento que vivió con los agentes del orden en España y dejó en claro que no son un equipo violento, tampoco él. No quiso culpar a alguien, pues declaró que solo se trató de una confusión, nada más que eso.

“Primero llega uno y me agarra del brazo y le digo que tranquilo que solo estamos saludando, que no íbamos avanzar más. Después viene el otro y todo prepotente, me empuja y yo también lo empujo sin ninguna intención de pelear, yo no soy así, nosotros tampoco somos una selección violenta. Me agaché a recoger el neceser que se me había caído y cuando alzo la mirada vi que ya estaba todo el problema y cuando veo la imagen el policía viene hacia mí. Creo que más fue confusión que otra cosa, así que nosotros no estamos fomentando la violencia ni nada de eso. Hay cosas que se escapan de nuestras manos”, añadió.

Saldo de los amistosos en Europa

La selección peruana enfrentó a Alemania y Marruecos en la mini gira que tuvo en Europa de cara a las Eliminatorias Sudamericanas que arranca en setiembre. Lamentablemente el equipo de Juan Reynoso no pudo con los ‘teutones’ y perdió 2-0 el pasado sábado 25 de marzo en el estadio MEWA Arena de la ciudad de Mainz. La superioridad de los alemanes se notó en los 90 minutos, la ‘blanquirroja’ no pudo rematar al arco y eso fue criticado por muchos, además del planteamiento de la línea de 5 que no funcionó.

Luego la ‘bicolor’ se midió con los africanos, el mejor cuarto equipo del Mundial Qatar 2022 y aunque mejoró el funcionamiento, no pudo encontrarse con la victoria: empataron 0-0 el martes 28 de marzo en el estadio Cívitas Metropolitano, ubicado en la ciudad de Madrid.

“Si hubiésemos tenido rivales por encima del puesto 40 del ránking FIFA y no llegas una vez puede ser preocupante. Pero ante equipos que sostienen y que a más de uno los hace pasar malos ratos, vimos la repetición del partido con Brasil, Marruecos mereció ganar y por más goles. Yo apelaría a ver el vaso medio lleno, la estadística es muy real (no rematar al arco), pero tuvimos cinco o seis llegadas que con mejores decisiones en el último pase, podíamos hablar que hicimos dos o tres goles”, fue el análisis del ‘Cabezón’ tras el empate.

Resultados de Reynoso al mando de la selección peruana

24/09/2022: México 1-0 Perú

27/09/2022: El Salvador 1-4 Perú

16/11/2022: Perú 1-0 Paraguay

19/11/2022: Perú 1-0 Bolivia

25/03/2023: Alemania 2-0 Perú

28/03/2023: Marruecos 0-0 Perú