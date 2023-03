Sporting Cristal: Renato Solís contó el aprendizaje de su lesión y los ambiciosos objetivos de los ‘celestes’

El arquero se refirió a lo que vivió durante su superada lesión y los objetivos del club 'celeste'. (Video: Sporting Cristal)

Sporting Cristal viene atravesando un momento dulce a nivel deportivo. Y es que obtuvo la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y en la Liga 1 se mantiene en los primeros lugares. Parte de este éxito se debe a las grandes intervenciones de Renato Solís, arquero del cuadro ‘cervecero’, quien contó sus sensaciones por el presente excepcional que viene atravesando el equipo, así como del proceso que pasó para superar su lesión que lo marginó varios meses fuera de las canchas.

“Estoy muy feliz la verdad, poder cerrar bien esta semana llegando a la fase de grupos de la Libertadores. Es un objetivo que la verdad todos nos habíamos trazado dentro de la cancha, el plantel, hasta los mismos hinchas que nos acompañaron”, fueron sus primeras palabras en entrevista para Cristal TV.

De la misma manera, reconoció que todo el plantel se ha mentalizado en llegar lo más lejos posible en el principal certamen continental de clubes, además de conseguir el título de la Liga 1 2023. “Lo repito constantemente, desde mucho antes que clasifiquemos a la fase de grupos, y siento que los objetivos todavía los tenemos a largo plazo. Tenemos para poder llegar a ser campeones nacionales, para poder llegar a la siguiente fase y seguir compitiendo a nivel sudamericano”, declaró.

Y es que Sporting Cristal clasificó a la Copa Libertadores 2023 luego de haber quedado en el tercer puesto de la Liga 1 el año pasado. Pero no llegó a la fase de grupos de manera directa como sí sucedió con Alianza Lima (campeón) y Melgar (subcampeón), sino a la segunda fase previa, en la que eliminó a Nacional de Paraguay. Lo mismo sucedió contra Huracán de Argentina en la siguiente etapa en un agónico partido de vuelta en el Estadio Nacional de Lima.

Los duelos ante el ‘Globo’ fueron de mucha disputa. En la ida el marcador no se movió, mientras que en el segundo enfrentamiento se vivió un ambiente hostil de parte de los hinchas ‘rimenses’ con respecto al conjunto ‘gaucho’. Sin embargo, la alegría de Cristal no se desató sino hasta el último minuto (97′), cuando Irven Ávila marcó un tanto que significó el pase a la fase de grupos.

El apoyo de los hinchas de Sporting Cristal en el Estadio Nacional contra Huracán fue realmente masivo. (Diego Miranda)

Renato Solís y el aprendizaje por su lesión

Renato Solís fue un jugador fundamental en los partidos de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2023. De hecho, pudo disputarlos por la lesión en la ‘Tarde Celeste’ de Alejandro Duarte, quien habitualmente era el titular. No obstante, esto le permitió hacerse con el puesto bajo los tres palos, que a su vez coincidía con la recuperación de los problemas físicos que sufrió en su mano derecha, los cuales lo marginaron varios meses desde el año pasado.

Bajo ese panorama, ‘Rena’ confesó que ese tiempo de baja le ayudó para volver con más fuerza. “La lesión me ha ayudado bastantes cosas. Me ha hecho sacar cosas de mí que tal vez no conocía y eso me ha hecho crecer bastante como profesional y como persona”, sostuvo.

Sporting Cristal enfrenta a Huracán por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal en Liga 1 2023

Por otro lado, el canterano de Sporting Cristal se refirió a la actualidad del equipo en el Torneo Apertura, donde se ubica en el tercer puesto con 12 puntos, a uno de los líderes, Deportivo Garcilaso y Universidad César Vallejo. Justamente, el último resultado fue una victoria ante Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo. “Contra Grau fue un partido difícil. Sabíamos que iba a ser así desde un comienzo y estoy feliz por la victoria”, dijo.

Asimismo, Renato Solís apuntó que el siguiente choque con la Academia Cantolao será de cuidado, ya que ahora los equipos buscarán hacer su mejor partido ante los ‘bajopontinos’. “Cantolao siempre es difícil. Siempre con Cristal todos se juegan todo, siempre se quieren mostrar. Así esté abajo en la tabla, van a salir con todo contra nosotros”, concluyó.