La razón por la que Mónica Sánchez dejó de aparecer en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Mónica Sánchez estuvo de vacaciones en Argentina. (Instagram)

Mónica Sánchez, quien le da vida a ‘Charito’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, ha llamado la atención tras dejar de aparecer en los recientes capítulos de la teleserie. Como se sabe, en el episodio 39, la matriarca de los Gonzales recibió una llamada de emergencia por parte de su padre, quien tuvo un accidente y pidió la ayuda de su hija.

Te puede interesar: Seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ emocionados por nuevo videoclip al estilo ‘El rap del gringo atrasador’

Rosario Flores no dudó en apoyar a su papá y viajó hasta Ayacucho para atenderlo. Desde entonces, Teresita se ha encargado de los quehaceres del hogar y no se ha sabido más de ‘Charo’. Aunque, se pensó que solo serían unos días de ausencia, hasta el capítulo 45 no ha regresado.

Esto ocasionó que los fanáticos de ‘Al Fondo Hay Sitio’ comiencen a preguntarse los motivos por los cuales Mónica Sánchez no está apareciendo en las escenas. A través de las redes sociales, la actriz reveló que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Buenos Aires, Argentina.

Te puede interesar: Resumen de ‘Al Fondo Hay Sitio’: Todo lo que pasó en esta semana

La artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus más de 300 mil seguidores una fotografía en un restaurante de las calles argentinas junto a un mensaje deseando volver muy pronto. “Gracias Buenos Aires por tus calles, tus hermosos árboles, por tu gente, por el arte y la inspiración. Mi corazón pide volver”, escribió.

Mónica Sánchez en Buenos Aires. (Instagram)

Rápidamente, su publicación generó miles de reacciones por parte de los usuarios, quienes bromearon al señalar que le habría mentido a los Gonzales cuando aseguró que estaría en Ayacucho. Además, otros cibernautas le pidieron que regrese a ‘Al Fondo Hay Sitio’, pues extrañan verla en acción. Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce en qué episodio se volverá a ver a ‘Charito’ en la pantalla chica.

Te puede interesar: Tatiana Astengo y su crítica a las producciones nacionales: “Solo quieren invertir lo mínimo”

“¿Charito no que estabas en Ayacucho? Jajaja bromita. Vuelve a la serie que se te extraña”, “Pensé que estabas cuidando de Don Alejo en el hospital”, “Charito vuelve pronto, parece que Eva es peligrosa”, “Con razón no te vemos en el programa”, “¿No estaba con Don Alejo?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans.

Karina Calmet habló sobre sus diferencias con Mónica Sánchez

Karina Calmet habló sobre las diferencias que tuvo con su excompañera de ‘Al Fondo Hay Sitio’ Mónica Sanchéz, pues como se recuerda, ellas se enfrentaron en las redes sociales defendiendo sus posturas políticas. Sobre dichos enfrentamientos, la actriz los consideró como un mal entendido debido a que ellas en su momento debieron de respetar sus opiniones, aunque no estuvieran de acuerdo.

“Cada persona tiene su punto de vista, sea cual sea, hubo una tontería, un mal entendido hace seis años, en la vida hay que avanzar, eso ya pasó. A veces la política crea malos entendidos, pero en mi caso, después de tanto tiempo, tanta agua que ha corrido bajo el puente, ya no hay nada que hablar al respecto”, dijo en entrevista con el diario El Comercio.