Congresista Tania Ramírez pierde los papeles en entrevista e insulta a periodista: “Sicaria mediática”

Congresista Tania Ramírez protagoniza acalorada entrevista

La polémica congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, protagonizó una acalorada discusión con la periodista Juliana Oxenford, quien la entrevistaba para hablar sobre la crispada situación política en el país. La conversación se tornó tensa y la legisladora perdió los papeles y la tildó de “sicaria mediática” y “sinvergüenza”. La presentadora de noticias no se quedó atrás.

La entrevistadora empezó consultando a la parlamentaria fujimorista por un reciente tuit en el que criticó que para un sector de la prensa “no es noticia” que el Ministerio de Educación haya “despilfarrado” más de 728 millones de soles en “coimas disfrazadas” de “consultorías”. Ramírez acompañó esa publicación de una imagen en la que aparecían conocidos periodistas, incluida Oxenford.

“[¿De dónde saca que hay consultorías por esos millones de soles?] Señora Juliana, antes de pasar a ese punto yo sí quisiera que usted aclare al Perú, en estos momentos... el 12 de abril de 2022, cuando sacó el video del TikTok que realicé en el Congreso de la República, usted mencionó que no tenía ningún proyecto de ley, cosa que es falsa”, increpó Ramírez.

Tania Ramírez, congresista de Fuerza Popular, protagonizó una tensa entrevista con la periodista Juliana Oxenford.

Aseguró que Oxenford “malinformaba” a la población y hacía creer que ella “calentaba el asiento”, cuando la realidad era otra. “Obviamente los peruanos van a decir: ‘¡Qué bárbaro!’, ‘¡Qué sinvergüenza!’, ‘no hace nada’”, reclamó. En ese momento, la presentadora le pidió bajar la voz.

“¿Está segura que yo dije que usted no había presentado ningún proyecto de ley?... Pero no se me ponga tan altanera que esta no es su oficina, su despacho o el Congreso. No debería bailar, en todo caso, en el TikTok por respeto”, respondió Oxenford.

“Usted ha difamado a un grupo de periodistas, en los que me encuentro. Entonces, señora Tania Ramírez no se victimice, usted nunca entró al supermercado, no robó, usted nunca entró con una comba a la propiedad de su padre...”, agregó la presentadora.

Entre los tantos cuestionamientos en su contra, figura la vez que fue captada maquillándose en plena sesión parlamentaria.

A lo que la legisladora arremetió: “Nunca he robado y hoy te voy a tapar la boca. ¿Sabes por qué? Porque tú vienes a hablar acá sin criterio alguno. Qué lastima que tengamos este tipo de periodistas en nuestro país. Lamentablemente usted es una sicaria mediática, porque el sicario para tener un dinero en su bolsillo tiene que matar. En cambio usted tiene que matar honras para poder tener un puesto de trabajo... hace un papel de periodismo acá, la verdad, de quinta ”.

Además, Ramírez calificó de “sinvergüenza” y “descarada” a Oxenford por decir que no vive de la plata del pueblo, pues -según la congresista- el esposo de la periodista se benefició en el 2019 con casi 520 mil soles.

“No se meta con mi familia. Yo no voy a donde mis familiares con una comba a romper puertas, ojo. Pero le voy a decir una cosa: en primer lugar, a mí me respeta, porque sino doy por concluida la entrevista. No se meta con mis hijos ni mi casa, que mi casa no es Metro, a donde se metió a...”, respondió la periodista.

Entre otras cosas, Ramírez ha sido severamente cuestionada por su actitud ante su labor parlamentaria, pues ha grabado tiktoks dentro de la sede legislativa y ha sido captada maquillándose en plena sesión.