Partidos de hoy, jueves 9 de febrero: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 9 de febrero: canales de TV, horarios y resultados en vivo.

Hoy jueves 9 de febrero se llevarán a cabo diversos partidos en el fútbol internacional. A pesar de que todavía no llega el fin de semana, las ligas alrededor del mundo no cesan sus actividades y albergarán encuentros interesantes, como los de la Copa Libertadores, el Sudamericano Sub 20, además de la presencia estelar de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita y otros compromisos.

Todo empieza con el encuentro del astro portugués en la Liga Profesional Saudí, donde jugará con Al Nassr ante Al Wahda en el marco de la jornada 16. En definitiva, desde que la exestrella del Real Madrid arribó al país asiático ha acaparado todas las miradas y, además, ha causado que una casa televisiva importante decida transmitir sus partidos.

Por el momento, el equipo de ‘CR7′, que lleva un gol en tres duelos disputados, se ubica en la primera casilla del campeonato con 34 puntos, los mismos que sus máximos perseguidores, Al Shabab (2°) y Al Ittihad (3°), por lo que una victoria ante los ‘Caballeros de la Mecca’ estiraría esa ventaja, siempre y cuando estos rivales pierdan sus cotejos.

Cristiano Ronaldo se encontró con Lionel Messi en un amistoso entre un combinado de Al Nassr y Al Hilal contra PSG. (Agencias)

Como bien se sabe, el equipo de André Carrillo, Al Hilal, no disputará esta fecha, ya que se encuentra en plena participación en el Mundial de Clubes. En tanto, el cuadro de Christofer Gonzales, Al Adalah, recién jugará el viernes 10 de febrero contra Al Ittihad.

De otro lado, en la Copa Libertadores también habrá acción. Y es que Boston River de Uruguay se enfrentará al Zamora de Venezuela como parte de la primera ronda de la competencia sudamericana. Será el tercer partido de la semana, luego del que sostuvieron Sport Huancayo y Nacional de Paraguay (triunfo del ‘Rojo Matador’), aparte del de Nacional de Potosí y El Nacional de Ecuador (goleada norteña).

Por otra parte, el Sudamericano Sub 20 continúa con su desarrollo, aunque ya llega a las etapas finales. En este caso, como parte de la penúltima fecha del Hexagonal Final, Brasil se medirá ante Colombia con la consigna de asegurar el primer lugar de la tabla (9 puntos). De la mano de Vitor Roque (máximo goleador del certamen con seis tantos) y Andrey Santos (reciente fichaje del Chelsea), saldrá con todo su arsenal para sacarle lustre a la clasificación al Mundial de la categoría.

En tanto, Uruguay, otro de los que tiene grandes chances de consolidar su segundo puesto (9 unidades) chocará con una Paraguay, que deberá luchar por el milagro y ganar sus próximos dos encuentros. Los ‘charrúas’ cuentan con el segundo artillero de la competencia como Álvaro Rodríguez, hombre del Real Madrid, que lleva cinco dianas, y apunta a seguir en racha goleadora.

Para finalizar, Venezuela, también con escasas opciones de acceder a la Copa del Mundo, jugará contra Ecuador, último del Hexagonal sin haber sumado un punto. En teoría, la ‘Vinotinto’ podría tomar esta como una valiosa oportunidad, pero en el fútbol todo puede suceder.

Partido de Liga de Arabia Saudita

- Al Wahda vs Al Nassr (11:30 horas / DSports)

Partido de Copa de Francia

- Lorient vs Lens (15:00 horas / DSports)

Partido de Copa Libertadores

- Boston River vs Zamora FC (19:00 horas / Star+, ESPN)

Partidos de Copa de los Países Bajos

- Twente vs Ajax (12:45 horas / GolTV)

- ADO Den Haag vs Go Ahead Eagles (15:00 horas / ESPN Extra)

Partidos de Copa de Portugal

- Casa Pia AC vs CD Nacional (13:30 horas / Star+)

- Sporting Braga vs Benfica (15:30 horas / Star+)

Partidos de Sudamericano Sub 20

- Ecuador vs Venezuela (15:00 horas / DSports)

- Uruguay vs Paraguay (17:30 horas / DSports)

- Colombia vs Brasil (20:00 horas / DSports)

Partido de fútbol chileno

- Audax Italiano vs Unión Española (19:00 horas / Estadio TNT Sports)

Partido de fútbol colombiano

- Junior de Barranquilla vs Unión Magdalena (18:05 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports+)