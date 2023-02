Maju Mantilla reveló la reacción de Tula Rodríguez y Ricardo Rondón al verla en ‘Arriba Mi Gente’

Maju Mantilla retoma la conducción en "Arriba mi gente" de Latina. (Infobae/Paula Elizalde)

Después de tres meses alejada de la conducción televisiva, María Julia Mantilla García, o simplemente Maju Mantilla, regresó a las pantallas como el nuevo rostro de Latina TV. Este último 2 de febrero, la exreina de belleza hizo su flamante ingreso a ‘Arriba Mi Gente’, donde compartirá el rol de conductora con Fernando Díaz, Karina Borrero y Santi Lesmes.

Maju Mantilla llegó en mototaxi a ‘Arriba Mi Gente’: “Me emociona estar ahora en las mañanas” La conductora de televisión llegó al programa de Latina montada en un mototaxi. Desde este jueves 2 de febrero, la animadora integra el espacio matutino. VER NOTA

Infobae conversó con nuestra recordada Miss Mundo 2004 sobre su retorno a la pantalla chica tras la inesperada cancelación de ‘En Boca de Todos’, donde trabajó por más de cinco años. Además, Maju reveló las razones por las que cambió de casa televisiva y cómo reaccionaron sus excompañeros al verla en el canal de la competencia.

Maju, felicidades por tu primer día en ‘Arriba Mi Gente’. ¿Cómo fue la experiencia?

Santi Lesmes confirmó la salida de Mathías Brivio del programa ‘Arriba Mi Gente’ El conductor detalló lo que viene para este año en el programa matutino. Sin embargo, confirmó quién es el gran ausente. VER NOTA

Siempre hay nervios cuando uno inicia un nuevo proyecto en cualquier ámbito, pero luego ya pasa, te relajas y continúas con lo que quieres. En ese momento, lo que yo quería era disfrutar, quería sentirme en familia y, efectivamente, me sentí así, con bastante cariño y bien recibida.

Se sintió la complicidad entre Fernando Díaz, Karina Borrero y tú...

Qué está haciendo Mathías Brivio luego de salir del programa ‘Arriba mi Gente’ El conductor de televisión estaría enfocado en los otros programas que tiene en Latina TV y en su aspecto físico de acuerdo a sus redes sociales. VER NOTA

Me sentí muy contenta porque ya había hablado con Fernando y con Karina antes (de entrar al programa). Bueno, primero con Karina porque ella es la que tiene un año aquí. Le hablé para preguntarle cómo era el desarrollo del programa porque dura tres horas, es largo… Cómo empezaban, cómo se pimponeaban, cómo era el apoyo entre los conductores. Me explicó, lo mismo hicieron los productores, y me gustó. Me hizo sentir cómoda. Fernando también es nuevo, pero desde que inició lo ha hecho excelente.

Aún falta la incorporación de Santi Lesmes, ¿qué opinión tienes de él?

Santi es bien pícaro, lo conozco y es muy gracioso, no sabes cómo me hace reír. Ese carácter es bonito tenerlo ahí, tiene esa chispa de alegría. El lunes estaremos los cuatro.

Maju Mantilla ingresó a 'Arriba Mi Gente' como la nueva conductora.

¿Qué pasó con Mathías Brivio? No apareció más y no hubo una despedida en el programa…

Yo sé que Mathías por ahí tiene algunos proyectos, pero yo creo que él es el más indicado, en algún momento lo va a hablar. Él es muy bueno en la conducción, lo hemos visto en distintas facetas… ahora tiene su programa de fin de semana, que es ‘Sábados en familia’ y yo creo que hay algunas cosas que están creándose y naciendo por ahí con respecto a su futuro laboral. Aparte del programa que ya tiene, yo me imagino que en algún momento él decidirá contarles.

Aunque ‘Arriba Mi Gente’ toca temas informativos, también hay espectáculos de por medio. ¿Te sientes cómoda con eso?

Yo voy a seguir tocando en espectáculos porque, finalmente, conozco de eso. En este tiempo (fuera de televisión), no he estado pegada viendo qué está pasando, quizás no esté muy enterada. Pero si hay que tocarlo, se va a tocar con las opiniones de cada uno y se va a respetar.

Mencionaste en una entrevista que ya habías decidido renunciar a ‘En Boca de Todos’ antes de su cancelación. ¿'Arriba Mi Gente’ tuvo que ver en esta decisión?

No, no. Cuando yo comuniqué que iba a ser mi último año, que ya no iba a continuar, no busqué ningún trabajo porque, en realidad, nadie sabía (que se iba de ‘En Boca de Todos’). Yo dije ‘termino el año y me voy a dedicar quizá a la actuación hasta que llegue alguna propuesta o alguna oferta que me interese de conducción’. No me imaginaba que iba a llegar tan rápido. Todo fue desde que se comunicó que el programa ya no iba más.

¿Qué te hizo aceptar la propuesta de Latina?

No fue una propuesta que, de repente, dije ‘la tomo’. Me pregunté varias cosas sobre el programa, de qué trataba, cómo iba a ser para finalmente aceptar. También una de las razones por las que estoy en un programa de mañana es porque tengo la tarde libre para estar con mis hijos. Los niños una vez que empiezan el colegio ya sólo tienen la tarde libre y yo quiero estar con ellos.

Cambiar de casa televisiva siempre es difícil, ¿quiénes te ayudaron a tomar la decisión final?

Aparte de mi familia y de mi esposo que me apoya, le pregunté a Mathías Brivio cómo era el programa. Hablé con Santi después. Eso sí, alguien que me llamaba mucho a preguntarme y se lo comenté fue a Ricardo Rondón. Desde que terminó el programa (‘En Boca de Todos’), nunca dejó de llamarme o me escribía mucho. Él me dio su apreciación, algunos consejos. Cuando se enteró que iba a entrar, me escribió para felicitarme, se puso contento. Es un gran amigo.

¿Y cómo lo tomó Tula? Mencionaste que ella, además de haber sido compañera de conducción, es tu amiga…

Cuando Tula se enteró, también me escribió con todo el cariño para darme sus mejores deseos. Te voy a ser sincera, de ‘En Boca de Todos’, me ha escrito Mariana Ramírez del Villar, mi productor general y todos los de la producción. De verdad que no sabes la alegría de recibir cada mensaje de cada uno de ellos.

'En Boca de Todos' emitió su último programa en octubre de 2022.

Por otro lado, se ha dicho mucho sobre un intento de sabotaje contra Alessia Rovegno en el Miss Universo. ¿Experimentaste algo parecido en el Miss Mundo?

No tuve ninguna experiencia negativa. De repente ves por ahí alguna candidata que siente un poco de celos o se pica con una, te ve con un poco de piconería… Pero no, no, no hubo nada más allá de eso para que una pueda decir ‘mira, me pasó tal cosa’. Pero a mí me han contado unas reinas de belleza peruanas, que han participado en concursos internacionales, que han tenido alguna mala experiencia, ya sea con el vestuario o con algo que han tenido que presentar y que no han podido en el momento.

El Miss Universo cambió las reglas, ahora aceptarán mujeres casadas y con hijos, ¿qué piensas al respecto?

A mí me gusta mucho lo tradicional. Concursos de belleza hay en todos lados y, aparte del Miss Mundo y del Miss Universo, hay muchos certámenes buenos internacionales. Yo creo que al final cada cosa tiene su momento y su lugar. Si vas a elegir a una señorita… Hay ciertas indicaciones y pautas a seguir para tu participación. Ya si vas a empezar a permitir otras cosas, yo creo que cambia un poquito la esencia del concurso.

¿Te animarías a participar en Señora Perú?

No, las etapas de los concursos ya terminaron para mí.

Este sábado 4 de febrero cumples 11 años de casada con Gustavo Salcedo, ¿tienen algo en mente para celebrar?

Sí, justo conversaba de eso con mi esposo porque antes de ingresar (al programa) estuvimos de viaje. Ahora estamos planeando qué hacer el sábado. Vamos a cenar con mis hijos.

¿Cuál es la clave para un matrimonio exitoso?

Yo no creo que haya algún secreto especial porque cada pareja tiene su historia, sus cosas, sus problemas, cada pareja es única. Entonces, yo no me podría poner a comparar con otras parejas, pero lo que sí te puedo decir es que en estos 18 años como enamorados y 11 de casados, las cosas difíciles que nos han pasado se han podido cambiar por una conversación que hemos tenido. Hemos puesto de nuestra parte. Si algo ha fallado, hemos tratado de mejorarlo como pareja para que las cosas estén bien y continuemos juntos.