Sporting Cristal: Jesús Castillo destacó el estilo de juego de Tiago Nunes y contó en lo que ha mejorado

El volante peruano habló de la propuesta del DT brasileño y de lo que debe mejorar como jugador. (Video: Movistar Deportes)

Si bien el inicio de la Liga 1 aún no se ha llevado a cabo (previsiblemente este fin de semana), varios equipos han mostrado en sus respectivas presentaciones lo que intentarán plasmar en el campo a lo largo de este 2023. Uno de ellos es Sporting Cristal, que en la ‘Tarde Celeste’ evidenció una variación con respecto a lo hecho en campañas anteriores con una versión mejorada de Jesús Castillo. Justamente, el volante habló acerca de la propuesta del técnico Tiago Nunes, quien le ha hecho un pedido especial.

El jugador fue entrevistado en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes y, en una de las preguntas que le hicieron, recordó que fue dirigido por Roberto Mosquera, Ricardo Gareca y ahora con Juan Reynoso en la selección peruana. Todos ellos, junto al DT brasileño, coincidieron en un tema específico.

“La mayoría ha incidido en que tengo que ser más intenso, sobre todo un jugador del mediocampo tiene que tener más físico, recorrido e intensidad en la marca, que es lo que no tenía antes. He ido mejorando en eso y aprendiendo. Eso le estoy sumando más”, comentó.

Sin embargo, cuando él llegó al cuadro ‘cervecero’ en el 2018, los entrenadores lo colocaron como mediocampista de marca, una forma de que pueda ser un elemento más completo y funcional. Aunque es consciente que sus virtudes salen a relucir unos metros más adelantado, justo en donde se siente más cómodo y donde ahora Nunes lo viene utilizando.

“En lo personal, me gusta llegar al área, generar ocasiones, hacer goles. Creo que a todo futbolista le gusta eso. Eso es lo que he venido sumando y yo también me he venido preparando, de poder llegar al área con el físico”, dijo.

Tiago Nunes le ha dado un giro al juego de Sporting Cristal, mejorando a Jesús Castillo. (Sporting Cristal)

Sporting Cristal y su cambio de juego

Como se mencionó líneas arriba, Sporting Cristal ha sufrido un cambio en cuanto a su manera de afrontar los partidos. Con Roberto Mosquera, el equipo tenía como prioridad mantener la posesión de la pelota y, a partir de ahí, buscar los espacios hasta llegar al arco contrario, principalmente por intermedio de alguna jugada colectiva.

No obstante, con la llegada de Tiago Nunes, el popular ‘manual de estilo’ parece haber quedado en el olvido. Esto debido a que pretender tener un elenco más directo y que tenga la mira constante en la portería rival. Le ha implantado velocidad, intensidad y vértigo al juego ‘rimense’, las cuales se pudieron apreciar en el duelo ante Deportes Tolima en la ‘Tarde Celeste’.

Fue así como llegaron los goles de Jesús Castillo. El primero se dio con una gran cantidad de jugadores de Cristal en área colombiana, mientras que el segundo luego de un juego largo de Martín Távara a Washington Corozo, quien terminó habilitando al volante de 21 años para su doblete.

El mediocampista selló su doblete en la 'Tarde Celeste' con sensacional definición. (Video: DIRECTV).

“El técnico me pide a mí y a todos los compañeros (más intensidad) porque somos un equipo que va a ir con versatilidad y directo al arco a hacer goles, ya que así se ganan los partidos”, sostuvo el canterano, quien ha pasado a ocupar el puesto de ‘8′.

Para finalizar, el también seleccionado peruano reveló las características que debe tener un futbolista que representa a Sporting Cristal, poniendo de ejemplo de un histórico del club como Carlos Lobatón. “Sporting Cristal es un equipo que siempre le ha gustado jugar bien. El futbolista debe tener técnica y físico porque es importante para el fútbol moderno. Además de que tenga visión de juego como lo tenía el viejo ‘Loba’ que por eso es que jugaba siempre”, declaró.

DATO:

Jesús Castillo lleva 93 partidos disputados en Sporting Cristal, con el que ha podido marcar tres goles. Asimismo, tiene tres presentaciones con la selección peruana, por ahora, en duelos amistosos.