Carlos Alcántara desmiente a Ricardo Mendoza y responde por qué no aparece en ‘Asu Mare’

Carlos Alcántara hace aclaración sobre Ricardo Mendoza y su ausencia en la película.

Carlos Alcántara brindó una conferencia de prensa donde presentó la esperada película ‘¡Asu Mare! Los amigos’, la cual se estrena este 9 de febrero en el cine nacional. En la presentación estuvieron los actores Franco Cabrera, Andrés Salas, Emilran Cossio, Miguel Vergara, Fiorella Luna, Anahí Padilla y Sandro Calderón, además de Miguel Valladares, gerente general de Tondero Films.

La cinta cuenta las aventuras y locuras de El Culi, Lechuga, Poroto y El Chato. Con esta producción, Carlos Alcantara anuncia el cierre de su saga ‘Asu Mare’. “Puedo decir con tranquilidad que la trilogía es ‘Asu mare’ 1, 2 y 3. Este es un spin-off (‘Los amigos’). Aquí queda”, indicó el actor, quien señaló que él y su equipo tienen la capacidad para reinventarse y “empezar con un proyecto nuevo”.

Sin embargo, hoy en día está enfocado en sacar adelante esta propuesta, la cual le emociona mucho, pues es su incursión en el mundo de la dirección cinematográfica.

“Debo confesar que estoy nervioso y emocionado a la vez, me complace saber que se han divertido, los escuché reír y eso es muy importante porque significa que estamos en buen camino. Haber podido tener la oportunidad de dirigir una película por primera vez, ha sido una experiencia enriquecedora y debo confesar que me gustó mucho y honestamente quiero que se vuelva a repetir muy pronto”, indicó el actor, quien no dudó en agradecer a todo el elenco y a la producción por los resultados.

“Estos cuatro muchachos (los actores) son una maquinaria increíble, Andrés Salas, Franco Cabrera, Miguel Vergara y Emilram Cossio, que se unió perfectamente a este grupo, realmente me hicieron el trabajo mucho más fácil, más placentero, los cuatro son muy creativos se comunican muy bien entre ellos, son muy profesionales y todo el tiempo están creando. Ellos en todo momento me señalaron el camino por donde seguir para encontrarles el humor, la parte emotiva, la parte actoral, realmente es un placer y no lo digo porque los he dirigido, creo que todo director quisiera tenerlos en su elenco porque son maravillosos”, añadió.

Carlos Alcántara también respondió sobre las últimas declaraciones que dio Ricardo Mendoza, su sobrino. El actor y conductor de ‘Hablando Huevadas’ indicó que la producción de ‘Asu Mare’ decidió prescindir de sus servicios debido a las polémicas que se han generado por sus criticables comentarios.

“Va a haber una más, yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película), es más, iba a ser protagonista, pero debido a recientes hechos, han hecho que ellos quieran prescindir de mí y lógicamente yo de ellos. Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro: ‘Vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje”, señaló en junio del 2022.

“Que bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito. Yo venía con lo mismo”, acotó el comediante en su momento.

Carlos Alcántara se mostró afectado por las burlas de Jorge Luna y Ricardo Mendoza sobre las personas con síndrome de Down. (Fotos: Instagram)

La respuesta de Carlos Alcántara

Carlos Alcántara fue consultado sobre estas afirmaciones. El actor señaló que fue Ricardo Mendoza quien los dejó colgados y ahora queda como víctima.

“La decisión final de no estar (en la cinta) la toma él porque aquí no hay víctimas, acá pareciera que fuera la víctima y es al revés. Creo que la víctima, en todo caso, seríamos nosotros porque nos ha dejado colgados con un proyecto grande... si él no está acá es porque no se llegó a un acuerdo, pero estuvo un año en ese plan, ‘que no, que ahora estoy con mi proyecto’. Yo valoro su crecimiento, pero acá hay un compromiso, unos compañeros, un grupo y nos quedamos en el aire. Tuvimos que tapar el hueco de un elenco que todo el mundo conoce... porque no es el protagonista de ‘Asu Mare’, él es parte del grupo de los amigos, las cosas como son”, señaló a Trome.

“Ahora él quedó como una víctima, dice ‘me han botado’, es mentira. Yo siempre digo que el jugador que no quiere jugar en el equipo se va a otro equipo y no pasa nada, pero que lo diga”, concluyó el artista.

¿De qué trata ¡Asu Mare! Los amigos?

‘¡Asu Mare! Los amigos’ cuenta la historia de los cuatro mejores amigos de Cachin. El Culi (Andrés Salas), Lechuga (Franco Cabrera), Poroto (Emilram Cossio) y El Chato (Miguel Vergara) están de regreso para juntos enfrentar desafíos, poner a prueba sus dotes culinarias para sacar adelante su restaurante y salir bien librados de situaciones confusas que personajes siniestros como el candidato José Vilca (Sandro Calderón) les hacen pasar.

Esta cinta que promete risas, romance y divertidas situaciones, cuenta con la actuación de Fiorella Luna, Ximena Palomino, Anaí Padilla, Susel Paredes en una participación especial, Mónica Cabrejos, Teresa Palomino y el cómico Flautin.