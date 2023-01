Olga Zumarán alienta a Luciana Fuster a postular al Miss Perú 2023: “Es una jovencita linda”

Olga Zumarán alienta a Luciana Fuster a postular al Miss Perú 2023. (Instagram)

Si de expertas en certámenes de belleza hablamos, Olga Zumarán es una digna representante y sus opiniones dan mucho de qué hablar. Esta vez, la actriz se refirió a la posible candidatura de Luciana Fuster al Miss Perú 2023. Asimismo, defendió el trabajo de Jessica Newton dentro de la organización y aplaudió el desempeño de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022.

Como se sabe, la integrante de ‘Esto es Guerra’ confirmó su ingreso al concurso nacional para este año. Si bien, contó que aún no se ha sentado a conversar con la rubia empresaria, espera hacerlo pronto para comenzar con la preparación necesaria y enfrentarse a las demás aspirantes.

Durante una entrevista con un medio local, Olga Zumarán alentó a Luciana Fuster a ser una de las mujeres que lucharán por conseguir la corona del Miss Perú 2023 y ser la próxima representante del Perú en la competencia internacional. Además, la invitó a participar también del Miss Perú Mundo, en caso decida concursar en algún certamen de belleza.

“Luciana Fuster me parece una jovencita linda. Que se anime a postular en la organización de Jessica o con Tito Paz, con quien yo trabajo”, dijo a El Popular.

En otro momento, Olga Zumarán se refirió a las fuertes críticas que recibió Jessica Newton por escoger a Alessia Rovegno para el Miss Universo 2022, pues en redes sociales comenzaron a pedir que la empresaria de un paso al costado como directora, señalando que ninguna de nuestras representantes ha traído la corona internacional desde que empezó su mandato en la organización.

“Jessica Newton viene trabajando años. Conoce muy bien ese tipo de concursos y siempre quiere ganar. No debe hacer caso a las críticas”, agregó la recordada ‘Yolanda Arriola’ en Al Fondo Hay Sitio.

Finalmente, la también locutora radial felicitó el desempeño de Alessia Rovegno en Miss Universo 2022. “Me pareció muy bien, solo le ganó los nervios. Una cosa es concursar en el Miss Universo y con los ojos de todas las personas puestas. Pero ella es una chica muy linda. Nos ha dejado muy bien. Están mal, Jessica Newton viene trabajando años y es muy conocedora de este tipo de concursos y apuesta por ganar. Me parece que no tengo nada que criticar. Yo creo que en este caso la apostó bien y felicitarla”.

Cabe mencionar que, en entrevista con Trome, Olga Zumarán elogió a Luciana Fuster y le sugirió que se prepare con anticipación. “Ella puede concursar y que se prepare, además tiene que gustarte. Yo creo que si a ella le gusta que se presente ahora o el próximo año. Yo sí la veo bien bonita, alta, fachosa y tiene dominio de escena, de cámaras porque trabaja en radio y televisión, eso te ayuda mucho”, dijo.

Missólogo extranjero queda impactado con Luciana Fuster

Las reacciones no se hicieron esperar desde que Luciana Fuster confirmó su candidatura al Miss Perú 2023, sobre todo de parte de los expertos en certámenes de belleza. El missólogo colombiano Aitor Marín fue uno de los profesionales que se dejó deslumbrar por la influencer. El especialista se unió con su par peruano, Tonny Dueñas, para hablar del Miss Universo 2023, el cual se realizará en diciembre. Para los profesionales los meses pasarán volando, es por ello que no dudaron en hablar de sus posibles representantes para el concurso.

Para Aitor Marín, Luciana Fuster podría ser la ganadora para representar a Perú en el Miss Universo, resaltando que quedó sorprendido con su belleza. “Esta peruana espectacular, esa mujer tiene... es muy mediática y es bellísima. Yo cuando vi su perfil, la verdad me impactó muchísimo”.

Dueñas resaltó que la pareja de Patricio Parodi ya ha logrado reacciones divididas al comunicar su participación al certamen de belleza. “Ella es una chica muy, muy mediática, es bella, ya hay - tú sabes cómo es esto - ya hay comentarios divididos: ‘a mí no me gusta, a mí me encanta’”.