Adiestramiento de caballos sin violencia: el método basado en respeto y conexión

El adiestramiento de caballos basado en el respeto y la conexión se fundamenta en establecer una relación armoniosa entre el animal y el ser humano. A diferencia de métodos tradicionales que pueden recurrir a la coerción o la fuerza, este enfoque promueve la comprensión mutua y el trabajo conjunto.

Implica reconocer la naturaleza del caballo, su lenguaje corporal y sus necesidades, mientras que la conexión se refiere a la creación de un vínculo de confianza y cooperación que va más allá de la simple obediencia. Este enfoque se centra en el bienestar del animal y busca desarrollar una comunicación efectiva y empática.

En un nuevo capítulo de Data Animal, Ailin Wegrzyn, adiestradora de caballos, contó la manera en la que su método de encarar la doma de estos animales brinda beneficios a corto y largo plazo.

El adiestramiento de caballos basado en respeto y conexión promueve la cooperación entre el animal y el ser humano sin recurrir a la violencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Cómo es adiestrar a un caballo?

-Adiestrar a un caballo es enseñarle un montón de ejercicios mediante el respeto y la confianza. Yo agarro caballos que ya están domados, o los domo yo. Porque adiestrar a un caballo es adiestrarlo con determinados ejercicios que haga el caballo donde yo les voy enseñando varios pasos a seguir de forma muy sutil, donde respeto mucho el tiempo del caballo.

En una sociedad en la que el adiestramiento de estos animales está ligado a acciones de fuerza, la experta resalta la importancia de cambiar esta manera de abordar las domas: “Cada vez, por suerte, se ve más que se trata al caballo de una manera no violenta. Antes era someter al caballo, que el caballo nos tenga miedo y responda mediante mucha violencia. Por suerte, cada vez es menos. Se está generando mucha conciencia sobre eso, donde se respeta el tiempo del caballo y donde uno lo conquista”.

“Uno se termina haciendo amigo del caballo. La palabra doma está muy mal vista, hay domas sin violencia y domas con violencia. Las dos más tradicionales. Lo mío lleva mucho tiempo donde el caballo después se va relajando. Yo paso a ser una persona amistosa para el caballo y ahí es donde empieza una relación entre él y yo de confianza”, agregó la adiestradora.

Ailin Wegrzyn destaca la importancia de trabajar con los caballos a través de ejercicios sutiles, respetando su tiempo y naturaleza (Ailin Wegrzyn)

Este método conlleva beneficios sumamente importantes en relación con el vínculo que se logra con el caballo. “El animal no te tiene miedo. Pasa a ser tu aliado, pasa a ser tu compañero, pasa a ser tu amigo. Vos confías en él, te llega a pasar algo y sabes que no te va a lastimar. Y lo mismo del otro lado”, subrayó la experta.

-¿Cómo lograste introducir este método en una cultura en la que todavía les cuesta entender que el caballo puede ser nuestro amigo? Yo te he visto que estás en el Polo, estuviste en la Rural y uno piensa que en esos ámbitos existe mucho maltrato.

-Y la verdad estamos en una cultura muy machista. Por suerte todo va cambiando de a poquito, pero bueno, a través de varios contactos me fui metiendo y es hermoso que la gente vea, y por eso se emocionan tanto, de que hay otra cosa con el caballo. El caballo es muy inteligente, muy sensible, aprende un montón de cosas y está tan arraigado eso de someterlo y maltratarlo que por eso a veces la gente se sorprende y te dice “ay, son como perritos” y en realidad no son perritos, son caballos. Lo que pasa es que la gente por ahí no está acostumbrada a verlo así. Es otra naturaleza, es conocer al caballo, es hablar su mismo idioma, es que el caballo te entienda. Es eso.

La relación con el caballo en el adiestramiento positivo no se limita a la obediencia, sino que se basa en confianza y cooperación a largo plazo (Ailin Wegrzyn)

-¿Se puede humanizar a un caballo?

-Sí, se puede humanizar. Yo estoy en contra de humanizar al caballo. Yo respeto la naturaleza del caballo. Tengo una anécdota para contar. Nosotros en el campo teníamos una yegua a pensión. La yegua parió, se lo robó otra yegua. Bueno, fue un día de mucho lío. Había un temporal enorme y el potrillo quedó huérfano. Mi marido es veterinario, tratamos de que la yegua aceptara el potrillo. Fue imposible. Entonces lo criamos nosotros.

“Al criarlo nosotros lo tuvimos que meter adentro de la casa porque cada tres horas, como un bebé, había que darle leche. Un producto para potrillos. Y con mi marido nos turnábamos para darle cada tres horas durante todo el día y la noche también. Entonces sacamos los muebles de la casa, hicimos un corralito y teníamos el potrillo adentro”, añadió Wegrzyn.

“Pero bueno, para no humanizarlo tanto, yo lo que hacía era durante el día lo sacaba con las yeguas, que tengo unas yeguas divinas que son muy buenas madres. Entonces él estaba con los otros caballos y después estaba con nosotros, y aún así está re humanizado. O sea, fue imposible. Pero bueno, son casos muy puntuales”, concluyó.

El método de adiestramiento que promueve la confianza evita que el caballo sienta miedo y fomenta una relación de alianza y respeto mutuo (UNIVERSIDAD DE NOTTINGHAM TRENT)

-¿Cómo es ese vínculo cuando lográs esa amistad y compañerismo con el caballo? ¿Cómo te lo devuelven ellos?

-Es algo mágico, es hermoso. Yo amo los caballos desde que soy chiquita y la verdad que no lo puedo explicar por ahí con palabras. Es una energía. Es algo tan hermoso porque ellos confían plenamente en vos. Por ahí cuando yo los llevo para mostrar esto en distintos shows o lugares, a los caballos vos los ves relajados porque es lo que yo les transmito. Entonces ves ese amor incondicional que te transmiten y esa confianza que te tienen.

La experta destacó que, incluso en ámbitos en los que se utilizan técnicas centradas en someter a los caballos, se puede introducir el método de adiestramiento positivo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los animales: “Lleva más tiempo. Por ahí la forma más bruta y más violenta es más rápida. Pero bueno, no logras lo mismo”.

La adiestradora destaca la importancia de mantener a los caballos en grupos, ya que la soledad y el confinamiento en boxes pueden afectar su salud mental (Imagen ilustrativa Infobae)

-¿Y para qué situaciones te llaman a vos para adiestrar caballos?

-No me llaman para adiestrar caballos, sino para hacer estas demostraciones en donde yo muestro que hago un juego con los caballos, cosa que es dificilísimo. Por eso la gente que sabe de caballos admira por ahí un poco lo que hago, porque lleva muchísimo tiempo y dedicación. Pero bueno, yo hago varios ejercicios con los caballos donde voy viendo qué es lo que tienen ganas de hacer y es un juego.

-¿Cómo es la manera de montar a un caballo? Yo he visto fotos tuyas y videos sin el freno porque hay personas con las que he hablado que dicen que sin eso no podés domar al caballo y no podés estar vos al mando. ¿Hay formas de montarlo sin que el caballo se sienta invadido?

-Sí. O sea, yo tengo una postura que yo a mis caballos los ensillo y los ando con freno, con montura. Bueno, la montura de hecho existe por algo, para proteger el lomo del caballo. Pero esto en las demostraciones es más en libertad. Es más mostrar el caballo que te responde de una manera mucho más natural y libre. Pero en el campo, cuando vos tenés que ir a buscar la tropilla, sí los ensillo y ando.

El lenguaje corporal del caballo es clave para entender sus emociones, sus gestos y movimientos indican lo que sienten en un momento dado (Ailin Wegrzyn)

Wegrzyn explicó el motivo: “¿Por qué? Porque si le pongo esa cogotera en el cuello a un caballo y estoy llevando una tropilla, puede ser que no me responda porque va con todo ese embale de querer correr con todos. Pero yo soy muy suave en la mano. Yo no voy a andar a los tirones de la boca del caballo, sino que yo los domo de una manera súper suave. Entonces el freno que tienen en la boca no es algo que lo invada donde yo lo esté sometiendo y lastimando. Si no es algo con mucha soltura, que lo tengo porque le enseño mucho con mi cuerpo antes que con la boca, entonces lo tengo por las dudas en el caso de que se me dispare, por ejemplo”.

-¿Cómo podemos empezar a entender a los caballos?

-Ellos tienen un lenguaje con muchas señales y gestos. Tenemos que entender su naturaleza, observarlos, aprender su lenguaje. Ellos mueven mucho las orejas, los ojos, con todas las partes del cuerpo nos están diciendo algo. Y tenemos que tener esa sensibilidad, bajar un cambio. O sea, ellos son animales muy tranquilos, muy pacíficos, si bien entre ellos tienen sus roles y se los marcan, ellos tienen su espacio y su liderazgo. Yo los he observado muchísimo, me he quedado horas y horas sentada en el potrero, mirando con todos como están comiendo, pastando alrededor mío y cómo se acercan.

Los caballos, debido a su sensibilidad, se emplean en terapias equinas, ya que pueden percibir las emociones humanas y actúan como un espejo de estas (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Por qué son tan utilizados para la terapia equina? ¿Por qué utilizan a los caballos y no a otro tipo de animal?

-Porque los caballos son animales súper sensibles. Ellos enseguida son nuestro espejo y nos muestran todo lo que nos está pasando en ese momento. La naturaleza de ellos es de ser animales presa, son animales de huida. Entonces todo el tiempo están observando todo para huir. Son muy sensibles y nosotros somos predadores. Nosotros vamos con la mirada hacia adelante. Como los perros también, la mirada hacia adelante, otra naturaleza totalmente distinta.

“Ellos perciben todo. Entonces, cuando una persona está mal, el caballo lo está percibiendo. A mí me ayudan un montón. La verdad que yo siento una energía brutal cuando estoy con ellos. Obviamente va en la sensibilidad de cada uno, pero bueno, yo lo siento, son mi familia”, indicó la adiestradora. Por ende, los caballos son seres sintientes que entienden mucho más de lo que se cree.

Ailin Wegrzyn asegura que los caballos pueden desarrollar una amistad y confianza con sus adiestradores, creando una energía mutua difícil de describir (Ailin Wegrzyn)

-¿Qué opinas de que se los utilice para prácticas en las cuales se exponen y durante las cuales están todo el tiempo al 100% y no tienen momento de descanso?

-Y a mí no me gusta nada. La verdad es que me parece que se los explota demasiado. Mis caballos, si bien en las demostraciones se estresan de por sí, naturalmente, porque es un animal presa, entonces todo el tiempo está alerta. Pero con las demostraciones, si bien es un lugar nuevo y los caballos están mirando todo, confían en mí, yo los tranquilizo. Después van al campo, los largo, hacen vida de caballos, natural, entre tropillas.

La adiestradora comentó que ciertas personas tienen a los caballos dentro de un box con el afán de mantenerlos limpios e impolutos. Sin embargo, esa soledad es perjudicial, ya que son animales que deben estar en grupos para sentirse seguros.

“Por eso tantos ticks y por eso tantas cosas. Se los saca del box, se le da con todo, se lo devuelve al box. Entonces ese animal vive estresado. Por ahí está gordo, brillante, impecable, pero es un animal que no está bien mentalmente”, aseguró Wegrzyn.

Aunque el adiestramiento positivo lleva más tiempo, el vínculo creado con el caballo es mucho más profundo y duradero que con métodos violentos (Wikimedia)

En cuanto al final de la vida de los caballos, la experta remarcó que el faenarlos va en contra de su pensamiento y manera de relacionarse con los animales: “A mí me duele mucho el final de los caballos, esa que es una parte que no se toca, donde el caballo se lo usa, se lo usa, se lo usa. Listo, chau. No sirve más, al tacho. Yo pienso totalmente distinto. O sea, son mi familia. Yo los tengo hasta que sean viejitos y mueran en mis brazos de viejo. Pero bueno, no todo el mundo piensa así”.

“Por eso es tan importante cuando uno tiene un caballo, saber que va a estar hasta el final de tus días con vos. Yo no vendo caballos, por ejemplo. He vendido algunos porque en momentos de mi vida no he podido mantenerlos y trato de conseguirle el mejor lugar. Pero la vida del caballo es terrible porque vos no se lo vendiste a esa persona, pero esa persona se lo vendió a tal, y después nunca sabés dónde termina”, finalizó.