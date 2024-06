Tras 8 días de búsqueda, un operativo con drones halló a un perro perdido

El caso de Mila no es aislado, cada año, miles de mascotas se pierden y muchas no logran regresar a sus hogares (Fotos familiares)

Un perro salchicha en miniatura, cuyo tamaño es parecido al de un zapato grande o una botella de agua de un litro, llamado Mila, fue encontrado después de estar desaparecido durante ocho días en Swavesey, Cambridgeshire, gracias a la intervención de un granjero y un piloto de drones. Mila, de dos años, se había escapado el 27 de mayo mientras estaba en la casa de un familiar. Karen Higgins, la madre de Alannah Kerr-Higgins, relató cómo la perra, de 40 cm de largo y 28 cm de alto, se deslizó por una puerta abierta inadvertidamente.

El regreso de Mila fue posible gracias a un esfuerzo coordinado que incluyó a la comunidad local y a una organización benéfica voluntaria que ayuda a los dueños a localizar a sus perros desaparecidos utilizando drones especializados, para ayudar a determinar la ubicación exacta del perro, de Nottingham llamada Drone to Home. En los días posteriores a su desaparición, Karen Higgins solicitó ayuda en redes sociales y recibió una respuesta positiva de la comunidad. Un granjero contactó informando que había visto a Mila en un campo de trigo cercano.

El dron con el que encontraron a Mila (Fotos familiares)

La hija de Karen Higgins, Alannah Kerr-Higgins, de 15 años, acudió al lugar y esperó en un claro mientras el operador de drones, Phil James, monitoreaba los movimientos de Mila con una cámara termográfica. Phil James, fundador de Drone to Home, explicó cómo utilizaron las imágenes térmicas para rastrear al perro a través del campo hasta localizarlo. “Monitoreamos sus movimientos durante más de cuatro horas hasta que finalmente logramos que volviera a los brazos de Alannah”, dijo James.

Mila fue finalmente encontrada el 5 de junio, tras nueve días de búsqueda. “Nunca perdimos la esperanza,” afirmó Karen Higgins. “La gente ha sido increíble. Mi fe en la humanidad ha crecido enormemente.” A su regreso, Mila se encontraba hambrienta y sedienta, pero por lo demás en buen estado de salud. Alannah describió el momento en que la perra finalmente regresó: “La llamé por su nombre y esperé pacientemente, con una lata de comida lista para darle.”

Karen Higgins, la madre de Alannah Kerr-Higgins, relató cómo la perra, de 40 cm de largo y 28 cm de alto, se deslizó por una puerta abierta inadvertidamente (Fotos familiares)

El reencuentro no solo trajo alivio a la familia, sino que también destacó la importancia de la colaboración comunitaria y el uso de tecnología avanzada en la búsqueda de animales perdidos. “La participación de la comunidad y la tecnología de drones jugaron un papel crucial en el rescate exitoso de Mila”, subrayó Phil James.

Para evitar futuras escapadas, la familia Higgins ha tomado medidas adicionales de seguridad en su hogar. Karen Higgins detalló: “Hemos instalado cerraduras adicionales en todas las puertas y estamos siendo mucho más cuidadosos al entrar y salir de la casa.” Sobre el reencuentro, Karen agregó: “Ella no se ha alejado del lado de Alannah, ella es su imán. El vínculo entre ellos es muy fuerte”.

El perro salchicha en miniatura, cuyo tamaño es parecido al de un zapato grande o una botella de agua de un litro, llamado Mila (Fotos familiares)

El caso de Mila no es aislado, cada año, miles de mascotas se pierden y muchas no logran regresar a sus hogares. Las organizaciones como Drone to Home ofrecen una esperanza para los dueños de mascotas, que proporcionan servicios especializados en la búsqueda y rescate de animales perdidos. Phil James enfatizó: “Nuestro objetivo es reunir a tantas mascotas con sus dueños como sea posible utilizando la mejor tecnología disponible.”

El compromiso mostrado por la comunidad y los avances en tecnología de drones han demostrado ser herramientas valiosas en la búsqueda de animales perdidos. Este incidente resalta la importancia de la cooperación y la innovación en situaciones delicadas como la pérdida de una mascota querida.

Alannah y Karen Higgins expresaron su gratitud a todos los que participaron en la búsqueda de Mila. “La ayuda que recibimos fue simplemente increíble, desde vecinos hasta extraños en las redes sociales”, concluyó Karen. “No podríamos haber logrado su regreso sin el apoyo de todos.”