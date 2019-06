Al principio no todas las marcas la aceptaban tal como era y ella sabía que no iba a funcionar en cualquier proyecto. Hubo ocasiones en las que la gente no sabía qué hacer con ella: "En mi primer desfile, el maquillador se me quedó mirando y me dijo '¿Ahora qué se supone que voy a hacer?, tendré que esconder las manchas', y en ese momento me levanté y le hice ver que no tenía que cubrir mi piel: ¡ésta soy yo!, cuenta Winnie.