"Es un sueño. Me siento tan honrado y agradecido y estoy completamente en shock por haber sido nombrado diseñador del año", escribió Maxwell en su cuenta en Instagram. Honrado, se refirió al momento en que subió a recibir el premio en el Brooklyn Museum of Art de Nueva York: "Hubo cinco, diez segundos en que estuve seguro que me iba a desmayar justo delante de todos mis héroes", confesó el norteamericano Maxwell.