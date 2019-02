COMPU & TEVÉ. Apagá la computadora si no la estás usando. Mientras está hibernando gasta el 70% de su consumo diario. Tampoco dejes el televisor en stand by ya que no sólo le produce un desgaste al equipo sino que además consume energía innecesariamente. Encendelo sólo cuando vayas a verlo (se ha comprobado que el 40% del tiempo que la tele está encendida no se está viendo).