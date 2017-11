-Claro. Estos chicos que egresan quiebran el círculo de la pobreza para siempre. Porque los que se reciben no dependen de la limosna de nadie: alquilan un departamento, viven de su sueldo dignamente. Todo se lo ganan con su trabajo, que además disfrutan porque es lo que le gusta. Hay un círculo de transformación profunda y concreta que empieza a generarse. Además, son personas completamente distintas a las que entraron. Chicos que cuando los conocí miraban para abajo, no hablaban, no se animaban a decirte nada y hoy te dicen lo que sea, te discuten, proponen. Es muy notable el cambio. Admiro profundamente su valentía porque de verdad para ellos estudiar es ir en contra de todo un sistema que les dice que no es posible. A mí me quita el sueño que haya chicos que quieran estudiar y que no puedan. Y no es una deuda pendiente de la fundación sino de la sociedad toda.