–Estábamos buscándola y me había hecho un test que me había dado negativo, el segundo negativo, el tercero negativo, todos con él. El cuarto dije: "Me lo voy a hacer sola, porque cada vez que me lo hago nos ponemos tristes". ¡Me iba haciendo uno por semana! Mariano estaba pero para hacer el cuarto me fui sola al baño y empecé a ver que aparecía una segunda raya y fui y le dije: "Mi amor, me parece que estoy embarazada, porque se empezó a hacer la segunda rayita pero está clarita". Y me dice: "Mi amor, estás embarazada", yo: "¿Seguro?", "Sí amor, estás re embarazada". Y nos pusimos re contentos, felices, llorábamos. Una alegría tremenda.