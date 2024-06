La próxima crisis existencial: Elon Musk y su impactante visión del mañana en Cannes Lions 2024

El dueño de Tesla en Cannes

De las muchas charlas que presencié en el festival, esta es mi favorita porque logró lo que busco en las películas cuando voy al cine, salir distinto a como entré. Elon Musk logró hacernos reír, poner cara de preocupación y dejar en nuestras cabezas algunas reflexiones para el resto del día.

Ya van tres días de la agenda más completa que vi en un evento en mi vida. El hall central del Palais des Festivals et des Congrès de Cannes tocó temas como IA, robots, viajes al espacio, implantes cerebrales y el futuro laboral de los profesionales presentes en el Cannes Lions 2024, el festival de creatividad más importante del mundo.

El inmenso Lumiere Theatre se quedó corto de espacio con sus 2.300 butacas para recibir la entrevista uno a uno entre Mark Read, CEO de WPP, y Musk, quien se presentó como CTO de X.

Read desempeñó un buen papel como entrevistador, mostrándose tranquilo y preparado para la charla, con una cascada de preguntas que navegaron todas las empresas en las que participa Elon. Entre ellas, algunas que lograron incomodar al entrevistado, dando un golpe bajo a decisiones no tan acertadas y a sus recientes comentarios en contra de los medios, donde reafirmó que la libre expresión es un derecho.

Empresa por empresa, la reflexión que nos deja Elon Musk acerca del futuro.

X (Twitter)

Musk comenzó a lo grande diciendo “X is the best platform to reach decision makers, influential people”. En respuesta a si considera que X es una buena plataforma de pauta publicitaria, Elon contestó que es la única plataforma para alcanzar a las personas con poder, a quienes toman decisiones. “La gente importante en el mundo no sube Tik Toks pero sí tiene cuenta en X”, afirmó.

Por un lado podríamos darle la razón ya que es la única plataforma en la que presidentes y multimillonarios se divierten generando contenido, para bien o para mal. O por ejemplo, si alguien tuviese un problema con su empresa de servicio de internet, se sorprenderá lo rápido que contestan por X cuando por otras vías la paciencia es la única opción. ¿La gente de poder sí está en X?, Elon cree que sí.

Pero por el otro lado no podemos olvidar tan fácil los muchos tropiezos en esta adquisición. Haber tirado por la basura una construcción de marca ejemplar como lo hizo Twitter durante años, creando nuevo vocabulario que aún se mantiene en nuestro diccionario. Tuit (tweet en inglés), RT, el desafío de los 140 caracteres o qué ser verificado ya no representa status ni un logro. La X es más un berrinche que una decisión estratégica o eso creo hasta que Elon nos convenza de un master plan oculto después de tantos años.

IA y OpenAI

“¿Qué tan optimista y qué tan pesimista sos frente a la inteligencia artificial?”, le preguntó Read.

“Soy ambos pero me gusta pensar que el vaso está un 80% lleno”, contestó Musk y advirtió que se viene una época de crisis existencial para todos dejándonos una pregunta: “Why do things if AI can do them all and better?”, o “¿Para qué hacer cosas si la IA puede hacerlas todas y mejor?”,

Se podrán imaginar como quedó todo el auditorio después de semejante frase. Psicólogos preparen sus agendas porque los vamos a necesitar. Aún así para no desanimarnos a lo largo de la charla Elon fue dando bocadillos para que nos mantuviéramos sobre la ola. “Deben ser curiosos con la IA” afirmó. Esto evoluciona rápidamente y es ideal para potenciarnos. Sean curiosos.

No es la primera vez que Elon dice estas cosas. Es de público conocimiento que su involucramiento en el mundo de la inteligencia artificial no es solo por curiosidad, sino porque siente una importante responsabilidad de colaborar en mantener un rumbo correcto. Afirmó que su rol en OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, siempre fue con la intención de proteger al mundo de los peligros del uso irresponsable.

Sam Altman, CEO of OpenAI (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Elon no titubeó en dejar bien clara su inconformidad con el rumbo que está tomando Sam Altman CEO de OpenAI. “OpenAI ya no es lo que era” comentó. Comenzó como un proyecto de Open Source sin fines de lucro y hoy se está transformando para monetizar todo lo que pueda. Su cara de disconformidad fue clara.

Dentro del marco del evento de creatividad más importante del mundo no podía faltar la obvia pregunta sobre creatividad, a lo que todas las respuestas fueron un contundente “sí”. ¿Creativa? Sí. ¿Original? Sí. Sin duda hay que tener una visión muy clara para desafiar a un auditorio con más de dos mil trescientas personas que viven de la creatividad y viajaron de todas partes del mundo para honrar los mejores trabajos del año.

Luego Read le preguntó en cuánto tiempo cree que la IA va a cambiar el mundo y para sorpresa de algunos su respuesta fue que el año que viene ya tendremos cambios radicales, pero que en 5 años serán más que muy radicales.

“Este es el momento más interesante de la historia, así que disfrutá el viaje”, aseguró.

No faltó la oportunidad de preguntar cuál cree que es la disrupción más importante de la IA hoy en día. A lo que luego de una de esas famosas pausas para pensar de Elon respondió que sin duda la búsqueda de información. Que un par de links ya no se comparan con obtener la información al instante ya curada.

Noticias y medios de comunicación

Claro que el CEO de una de las agencias más grandes del mundo no podía aguantar la pregunta más importante para su industria: “¿Qué lugar deja y cómo puede la IA no interferir en el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación?”,

Sin vacilar un segundo, Elon procedió a explicar que existen millones de usuarios en tiempo real generando contenido. Que una IA puede procesar todo eso y crear un resumen en tiempo real para difundir la información curada. Lo llamó la sabiduría colectiva, un nuevo modelo de generar y compartir noticias. Dejando lugar a entrever el futuro que tiene planificado para X.

¿Qué nos dan a entender estas declaraciones de Elon?

Los periodistas y medios que se abstengan de la IA van a luchar contra la corriente, y parece que va a ser fuerte. Curiosidad, creatividad, innovación y adaptación al cambio constante son las destrezas necesarias para seguir y no quedar en el camino.

Robots humanoides y el Tesla Bot

“De la IA a los robots, ¿quedaremos obsoletos? ¿Por qué tienen que ser humanoides y parecer humanos?”, lanzó Read.

Entre risas, Musk contestó que podrían parecer humanos pero que no está en su interés. Con unos robots guapos pero claramente robots es más que suficiente, haciendo alusión a los Tesla Bots. Están pensados para verlos como amigos. Van a conversar, cocinar, limpiar, ayudarte en lo que necesites.

Sin mayor profundidad el brillo en sus ojos del orgullo por lo que se viene si se sintió en el Lumiere Teatre de Cannes. No se que tan amigos pero seguro todos vamos a querer uno en casa. ¿A quién no le suma tener dos manos más en casa?

El consejo de Elon Musk para el mundo

“De ahora en adelante las futuras empresas exitosas serán las que incorporen el uso de la IA. Corto pero contundente mensaje para los emprendedores presentes en el festival”.

Esta fue solo una de las tantas charlas dentro de la abundante agenda de actividades del Festival Cannes Lions 2024. La participación de Elon Musk no solo nos ofreció una visión del futuro en Cannes, sino que también nos desafió a reflexionar sobre nuestra propia relación con la tecnología. Su mensaje fue claro: la curiosidad, la adaptación y la innovación serán esenciales para navegar en un mundo cada vez más dominado por la lA y los avances tecnológicos.

Como profesionales de la creatividad y la tecnología, tenemos la responsabilidad de utilizar estas herramientas de manera ética y beneficiosa para la sociedad. La charla de Musk nos recordó que estamos viviendo en un momento sin precedentes de la historia, donde las decisiones que tomemos hoy definirán el mundo de mañana. La pregunta no es si estamos listos para estos cambios, sino cómo vamos a prepararnos y adaptarnos a ellos. Después de todo, como dijo Elon, “este es el momento más interesante de la historia, así que disfrutá el viaje”.

(Artículo hecho sin IA).

Representante de Film Suez y Mazalán Comunicaciones a Cannes Lions 2024