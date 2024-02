Qué podemos aprender de las pymes de Singapur

Sueñe con un país de tolerancia 0 contra la corrupción y ubíquelo en el puesto 5 de entre 180 países medidos en el índice de percepción de la corrupción

Imagine un país que tuvo que ganarle un 25% de tierras al mar. Su territorio es pequeño y con innovación logró extenderlo. Piense en un lugar donde para ser presidente es necesario cumplir con condiciones de curriculum vitae: edad, experiencia profesional, residencia y carácter. Sueñe con un país de tolerancia 0 contra la corrupción y ubíquelo en el puesto 5 de entre 180 países medidos en el índice de percepción de la corrupción.

Sepa que la economía de su país crecerá en promedio 6% anual desde la década del 60´ hasta ahora, llevando a que su PBI per cápita pase de USD 3.000 a USD 67.175, actualmente. Sepa que encuentra a las pyme como protagonistas con un aporte del 48% del PBI y creadoras del 71% del empleo en su economía. Diríjase al sudeste asiático y se encontrará con la República de Singapur que es lo que referenciaré en esta nota.

El comercio es la piedra basal de su economía. Pero no cualquier tipo de comercio. La especialidad de Singapur es el comercio “entrepot”. Es decir, importa bienes que no son utilizados para su consumo en el mercado interno, sino que su función es agregar valor a los bienes antes de exportarlos. Por ejemplo: compra materias primas como el caucho y lo procesa. En este proceso es donde las pyme son protagonistas claves de su economía. La industria se ha beneficiado en el agregado de valor en la electrónica y petroquímica además de la mecánica y química.

A estas actividades las ha rodeado de un puerto estratégico para la concreción de agregado de valor y transacciones más eficientes con el resto del mundo. La relación entre comercio y PBI es una de las más elevadas del mundo.

Casi en forma eslabonada su estrategia comercial lo ha conectado con el desarrollo de una economía de servicios. El puerto por tonelaje de carga y de transbordo es el segundo más activo del mundo. A su vez, cuenta con uno de los principales centros financieros del mundo con calificación AAA que pocos países pueden lograr.

Una empresa es considerada pequeña si cumple con las siguientes condiciones:

Ingresos anuales totales menor o igual a USD 10 millones; Los activos totales menor o igual a USD 10 millones; y Número de empleados menor o igual a 50 personas.

Si la empresa cumple estos requisitos están exentas de auditoría, es decir de presentar balances financieros auditados, lo que permite a las empresas con estatus de “pequeña empresa”; reducir los costos regulatorios porque hay menos requisitos de auditoría y burocracia. Aunque siguen estando obligadas a proporcionar informes contables.

¿Es posible que en un país gobierne el mismo partido durante los últimos 59 años y el nivel de vida e ingresos de su población se encuentre entre los más elevados del mundo?

Los informes de auditoría son necesarios para las empresas con licencias especiales, como las de viaje, o las financieras de terceros.

Institucionalidad

Por el punto 1 anterior sáquese el velo político de la experiencia argentina en las últimas décadas. ¿Es posible que en un país gobierne el mismo partido durante los últimos 59 años y el nivel de vida e ingresos de su población se encuentre entre los más elevados del mundo? ¿Qué hay de cierto de la virtud de la alternancia política de gobierno?

Singapur logró un autogobierno en 1959 y se unió a la Federación Malaya en 1963 y a partir de 1965 por diferencias ideológicas surgió como país soberano. Desde ahí hasta hoy conoció un único partido político de gobierno: el Partido de Acción Popular. Su primer Ministro por décadas fue Lee Kuan Yew. El partido opositor el Partido de los Trabajadores nunca le pudo arrebatar el poder.

La fuerza laboral está entre las más calificadas del mundo. Desde que comenzó como país entendió que su gran debilidad era la escasez de recursos naturales y tierra por lo cual su único capital transformador serían el humano. Capacita y educa fuertemente a su población e incluso a extranjeros dispuestos a ir a trabajar a su país. Se encuentra todos los años en las primeras ubicaciones en los exámenes de educación PISA a nivel mundial.

El Congreso Nacional de Sindicatos (NTUC), la única federación sindical, que tiene una relación simbiótica con el partido gobernante, representa casi 99% del total de los trabajadores organizados. Los conflictos obreros son casi nulos. En los últimos 18 años hubo sólo una sola huelga. Recordemos que es un país que goza de pleno empleo, la tasa de desocupación es de 2,1% de la población económicamente activa.

¿Qué se puede decir de sus políticas dirigistas por parte del gobierno? El sector público es inversor y coordinador del desarrollo económico y las políticas de innovación del país. Tiene dos fondos soberanos muy importantes: Temasek Holdings y GIC Private Limited, que se utilizan para administrar las reservas del país. Su nivel de reservas es de USD 351.000 millones, casi 13 veces las que tiene Argentina, incluyendo el oro.

Los fondos soberanos dirigen los sectores en los cuales invertirá para el desarrollo de su economía. En principio fue la industria y hoy es el comercio “entrepot”. Las empresas vinculadas al gobierno tienen un papel importante en su economía representando 17% de la capitalización total en la Bolsa de Singapur.

Las claves son que se trata de uno de los países menos corruptos del mundo y las empresas públicas no gozan de ventaja competitiva sobre las privadas. Es decir, no hay funcionarios vinculados ni privilegios corporativos, ni exenciones a la regla ni otorgamiento de beneficios excepcionales ni regulados por el gobierno a las que no pueda acceder las empresas de capital privado en las mismas condiciones.

Las empresas donde el gobierno tiene participación total o parcial son sectores a los que considera estratégicos en su economía, como telecomunicaciones, los medios de comunicación, el transporte público, la defensa, los puertos, las operaciones aeroportuarias, así como la banca, el transporte marítimo, las líneas aéreas, la infraestructura y el sector inmobiliario.

Sin embargo, a pesar de que el gobierno tiene participación en estos sectores de la economía no sólo no se ha cerrado al mundo sino que está dispuesto a competir abiertamente.

Inversión extranjera directa

Es un país que se ha beneficiado de las grandes entradas de Inversión extranjera directa (IED) procedentes de inversores mundiales, instituciones financieras y empresas multinacionales debido a su clima de inversión sumamente atractivo y a un entorno político estable.

La IED se incrementó hasta tal punto que llegó a representar 75% de la producción de manufacturas y 85% de las exportaciones. Las tasas de ahorro e inversión se encuentran entre las más elevadas del mundo. Ya hacia fines de la década de los `80 el 80% de los singapurenses era de clase media por ingreso, con inflación y tasa de desempleo bajo.

La tasa de ahorro es superior a la media y el gasto público respecto del PBI es de sólo 17%. Esto le permite contar con un régimen fiscal atractivo. El Estado es eficiente y de calidad y su población y fuerza de trabajo es calificada para que el país sea competitivo en la economía global.

Singapur está obligado por su constitución a mantener un presupuesto equilibrado durante cada período de gobierno. Sólo puede emitir deuda pública con fines de inversión. No es posible hacerlo para financiar gasto público.

Los impuestos sobre la renta de las personas físicas oscilan entre 0% y 22% para los ingresos superiores a USD 320.000 singapurenses en forma anual. No existen impuestos sobre las ganancias de capital ni sobre sucesiones. La tasa del impuesto corporativo es de 17%, con exenciones e incentivos para las pyme.

No todo es color de rosa

Su gran problema es el envejecimiento de su población, por lo cual es muy importante captar capital humano del resto del mundo para que no se detenga su nivel de crecimiento económico. La tasa de fecundidad es de 0,8% niños por mujer, es una de las más bajas del planeta y requeriría que sea de 2,1 para reemplazar a su población activa en los próximos años.

En el índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad ocupa el puesto 149 de 157 por su nivel sus prácticas fiscales diferenciales entre residentes e inmigrantes. En materia de derecho tanto el castigo corporal (con vara) como la pena capital son legales.

Su sistema educativo pone foco en las matemáticas y el idioma inglés. Se busca la orientación profesional, poniendo énfasis en los conocimientos necesarios para la economía

La educación ha sido clave en su desarrollo económico. Hasta comienzos de la década del `70 la mitad de su población no finalizaba los estudios primarios, y 23 años después, en 1993 el 98% tenía este grado de estudio. A los 12 años de un singapurense la praxis educativa llega a sus vidas a través del “Primary School Leaving Examinatio” que es un examen para evaluar las perspectivas escolares y profesionales.

Para el futuro del país es muy importante planificar el rumbo de sus habitantes. Su sistema educativo pone foco en las matemáticas y el idioma inglés. Se busca la orientación profesional, poniendo énfasis en los conocimientos necesarios para la economía.

El orden social es logrado por un gobierno casi autoritario

El orden social es logrado por un gobierno casi autoritario. No se puede mascar chicle en las calles, por ejemplo. También está prohibida su importación. Es considerado con una sanción similar a tirar basura en la calle. No apretar el botón después de usar el inodoro puede costar USD 500. Está prohibido fumar en todos los lugares públicos cerrados y en algunos lugares al aire libre, como en paradas de colectivo o taxi. En el aeropuerto si ingresa un atado de cigarrillos, no importa la cantidad o productos con tabaco, está sujeto al pago de impuestos.

De hecho, cuando se pasa por inmigraciones consultan sobre el ingreso cigarrillos, a costo de hacer una declaración jurada en el caso de ingresar con sólo 1 atado, para el pago de impuestos correspondientes.

Tener un coche privado es un verdadero lujo, ya que el gobierno lo restringe con tasas por un valor de un 1 vez y medio el de mercado del vehículo más 1 costo de certificado de título con validez por 10 años de USD 50.000 que permite adquirir un auto de super lujo en Europa o en Estados Unidos. El objetivo claro es evitar la contaminación y polución ambiental.

A pesar de todo esto, el país figura entre los países menos corruptos del mundo. El “modelo Singapur” aspira a la meritocracia y capacidad individual de su población como mecanismos de progreso y crecimiento económico.

Es la nación con más concentración de millonarios a nivel mundial: 1 de cada 6 singapurenses tiene más de USD 1 millón en el banco. Varios esos millonarios, son empresarios pyme con reglas claras, estables y garantizadas en el tiempo. Esas normas están garantizadas en los últimos 59 años.

Lee Kuan Yew fue quien comenzó este sendero hace más de medio siglo: “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”. No hay excepciones en el país y todos compiten por brindar el mejor bien y servicio en el mercado sin ventajas ni favores políticos de turno.

Fotos del autor, Analista económico