Este viernes empieza la guerra contra la inflación

Alberto Fernández dijo que "el viernes empieza la guerra contra la inflación"

“El viernes empieza la guerra contra la inflación”, fueron las palabras de nuestro actual presidente de la Nación Argentina, el abogado y profesor de derecho, Alberto Fernández. Si te preguntás si es una broma de mal gusto, lamentablemente no.

La realidad económica argentina es tan patética y lastimosa, que nos hemos ido acostumbrando a escuchar y leer constantemente barrabasadas y ya nada nos sorprende. Pensé que el día que nuestro Presidente confirmaba al mundo “francamente, no creo en los planes económicos” sería lo más triste y lamentable que iba a escuchar, pero no, faltaba más. Y tenía que llegar. Alberto Fernández superó todos los límites.

Aprovecho para pasarle algunos datos duros a nuestro Presidente respecto de la inflación argentina: según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en 2020 Venezuela encabezó el índice inflacionario llegando al 6.500% anual, Zimbabue 622,8%, Sudán 141,6%, Líbano 85%, Surinam 49% y Argentina 36,1%. Si analizamos el acumulado de los últimos 35 años, la inflación Argentina resultó ser la más alta del planeta, incluso superamos a Venezuela. Tuvimos la mayor inflación acumulada del mundo y en promedio convivimos con una suba generalizada de precios de casi el 60% anual en los últimos 40 años.

Lo más preocupante es que la inflación de febrero 2022 de Venezuela fue de 1,7%, mientras que en Argentina fue de 4,7%. Así, según estimaciones personales, proyectamos inflación arriba del 5% para marzo y el primer semestre del 2022 la Argentina convivirá con inflación anualizada que llegará al 60%. Por ende, ¿vamos camino a la inflación descontrolada de Venezuela? Así de alarmante es la situación inflacionaria en la Argentina.

Sin embargo, voy a aprovechar a hacer un racconto de varias medidas aisladas que ha tomado esta gestión para administrar el problema de la inflación en la Argentina y daré una verdadera solución basada en un plan económico consistente para bajar drásticamente la inflación en nuestro país.

Primero, varias de las medidas de la actual gestión económica: programa de cumplimiento de precios máximos, aplicación de ley de abastecimiento, programa mercado federal móvil que permitirá acceder a productos frescos a precios mayoristas; nueva canasta de productos a precios accesibles, previsibles y de cumplimiento obligatorio en todo el país; programa PYMES en góndolas destinado a certificar y capacitar a productores micro, pequeños y cooperativas productoras de alimentos para diversificar la oferta de alimentos en supermercados. Continuando con las medidas, la Secretaría de Comercio Interior incorpora 500 nuevos fiscalizadores a los fines de fortalecer las tareas de control y garantizar el abastecimiento; se pone en marcha el Observatorio de Precios creado a través de la Ley 26.992; mayores requisitos para la exportación de carne vacuna con el fin de generar mayor transparencia y trazabilidad y evitar prácticas ilegales y especulativas y varias más.

Todas, absolutamente todas estas medidas no tienen sentido y forman parte de un conjunto de iniciativas aisladas, descoordinadas e inútiles, que no solo no logran su objetivo de bajar la inflación, sino que al contrario la dinamizan . En la jerga culinaria, son kerosene para el fuego.

A diferencia de nuestro Presidente, la mayoría de los países serios del mundo utilizan planes económicos para generar ordenadamente expectativas respecto a a los precios relativos, tasa de interés, tasa de inflación, tasa de devaluación de la moneda, entre muchas más. La Argentina ha probado muchísimas recetas anti inflacionarias y sacando el plan de convertibilidad de los 90′, desde 1935 con la creación de nuestro Banco Central, hemos tenido solo 8 años de inflación de un dígito a la fecha. Por ende, repetir esquemas que han fracasado no tiene sentido y nuestro país necesita un cambio de paradigma económico, un programa integral, en el que la pieza angular y catalizadora de ese cambio económico es la reforma monetaria a partir de la dolarización absoluta de la economía argentina.

Un nuevo paradigma económico: dolarizar la Argentina

Tomar medidas de manera aisladas como la dolarización de nuestra economía sin realizar cambios sustanciales en otros frentes, con el fin de coordinar expectativas y generar un clima de inversión productiva en nuestro país, no tendrá un resultado positivo en el largo plazo y solo nos asemejaríamos a las acciones de política económica de la actual gestión. Por ende, lo primero que hay que entender es que la planificación de un plan económico completo es fundamental para eliminar definitivamente la inflación. Por lo tanto, los grandes cimientos de este cambio de paradigma económico resultan ser:

- Eliminación del peso como moneda de curso legal en el país e introducción de una única moneda que funciona como reserva de valor en la Argentina: el dólar.

- Eliminación del déficit fiscal en un lapso de 12-18 meses para lograr equilibrio y luego superávit en un periodo de 18 a 36 meses.

- Eliminación de todas las regulaciones monetarias que no permiten acceder al dólar americano. Es decir, libertad para elegir la moneda para ahorrar y transaccionar.

- Construcción de una reforma laboral que flexibilice el régimen arcaico que rige en el país.

- Eliminación de la doble indemnización por despido.

- Eliminación progresiva de las retenciones a todos los productos que se exportan al exterior.

- Programa de subsidios y créditos para el pequeño y mediano productor para producir y vender al exterior.

- Eliminación de varios de los más de 168 impuestos que rigen, empezando por el impuesto a los cheques, que destruyen los mercados de capitales.

- Construcción de una reforma impositiva integral, que priorice y ponga el foco en premiar al pequeño, mediano emprendedor y empresario pyme que invierta en la economía real en la Argentina.

- Fortalecimiento del ahorro y la inversión a partir de brindar mecanismos de previsibilidad para el desarrollo de los mercados de capitales en nuestro país.

- Ofrecer tasas de interés reales positivas para el ahorrista prolongadas en el tiempo

- Eliminación de todas las trabas y regulaciones que lentifican, retrasan y destruyen el comercio exterior de nuestro país. Entre ellas, las sustitución de importaciones y la eliminación de todos los decretos actuales del BCRA que limitan la importación de productos del exterior.

Estas son solamente algunas de las medidas que eliminarían definitivamente la inflación en nuestro país, arrancando este viernes 18 a las 13 horas de Argentina.

