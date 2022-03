Distintas guerras: todas letales

Alberto Fernández y Vladimir Putin

La invasión rusa a Ucrania, que en algún momento terminará, comienza a dejar algunas preguntas acerca del futuro de la gran perdedora: la democracia. Bien menciona el Ingeniero Sergio Bitar (Ministro de Estado de Allende, Lagos y Bachelet): “Se suponía que las sanciones aplicadas a Rusia tras la invasión a Crimea en 2014 descartaban toda posibilidad de repetición. Otro tema de análisis es por qué es violación de derechos humanos la invasión de Rusia a Ucrania y no lo fue la de EEUU a Irak”. Bitar cree que inexorablemente vendrá un reordenamiento de derechos y acuerdos internacionales, además de una fundamental coordinación de Latinoamérica para no vernos limitados en la capacidad de negociar lo que nos convenga.

Hoy el presidente Alberto Fernández dejará inaugurado el periodo 140 de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Seguramente temas como el acuerdo con el FMI y la recuperación de la industria, los coletazos de la pandemia, más el intento de normalizar la educación, serán parte del discurso inaugural. Así como Alberto Fernández no imaginó gobernar con pandemia, probablemente tampoco bajo el conflicto bélico en Europa. Sucede que los países donde se incluye Argentina han dejado de lado la mirada de largo alcance, desconociendo que para gobernar bien hay que tener escenarios de futuro. ¿El gabinete que asesora al Presidente ha estudiado los mismos y las estrategias –de haber coincidencias- para lograrlo? En épocas de guerra, donde todo es inseguro, los ciudadanos de una nación pretenden que sus gobernantes trabajen para brindar la mayor seguridad posible, en el sentido más amplio de su definición. ¿Argentina va en ese sentido?

Sin lugar a dudas, el acuerdo con el FMI no es un tema menor, porque su aprobación o no marca distintos escenarios de futuro para Argentina. En la Cámara de Diputados, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, define a este momento como “esperando el acuerdo”. Aclara que no modifica el tratamiento parlamentario si el mismo ingresa previo al discurso del Presidente o luego del mismo. La conflagración dentro de la coalición gobernante lleva a estar expectante sobre el debate que se dé cuando se apruebe o no el proyecto de acuerdo con el FMI (todo indica que en Diputados será aprobado). Los desacuerdos también están en la coalición opositora. Hoy podríamos decir que la Coalición Cívica y el radicalismo coinciden en aprobarlo, tratando de evitar el costo de hacerlo. Como es de público conocimiento no comparten esta postura el PRO y, en la vereda de enfrente, el cristinismo. Aunque parezca mentira, los ojos en el Parlamento hoy estarán puestos en la presencia o ausencia de Máximo Kirchner y en los gestos -ya no en la palabra- de la vicepresidenta. A propósito, es conocida la ausencia del ministro del Interior Wado de Pedro por su viaje a España. Cabe preguntar si la tolerancia del Presidente a ciertos desplantes tiene fondo. Recordar que el Ministro en cuestión presentó una renuncia cuando no debía y viaja cuando debía quedarse. La postura que finalmente marcó el Canciller Cafiero, de una Argentina alineada a Estados Unidos condenando la invasión de Rusia a Ucrania, ¿será el anticipo de otras políticas con el sello del albertismo?

En el Senado, el presidente del Bloque oficialista, José Mayans, no ahorró críticas a la gestión Fernández-Guzmán, al sostener: “Nos llevan a quedar entre la espada y la pared. Caer en default es malo y entregar al crecimiento de la economía para darle el gobierno del 2023 a Rodríguez Larreta también”. Suena extraño que el senador Mayans, quien supo aprobar el pago a los fondos buitres en el 2016 durante el gobierno del ex presidente Macri, hoy mire con lupa un acuerdo de su propio gobierno. Recuerda el entonces senador Omar Perotti: “Votamos a favor después de escuchar a los gobernadores y a varios economistas. Dije que todos sentíamos que se podía negociar mejor, pero teníamos un puente construido al 93% y no lo podíamos dejar caer, ese 93% lo habíamos negociado nosotros. A partir de este acuerdo los gobernadores accedieron a financiamiento internacional, Lifschitz obtuvo USD 500 millones. Hoy la idea de Guzmán es endeudamiento en pesos, salvo multilaterales, por eso en mi provincia avanzamos con la CAF y los árabes”.

Reino Unido condenó rápidamente la invasión rusa a Ucrania. Esta cronista cree que fue desaprovechada esta oportunidad por el gobierno argentino, a 40 años de Malvinas, para instar a negociar. Consultado el diplomático Roberto García Moritán entiende que “sin dudas le faltó reflejo a la Cancillería argentina, desaprovechando un buen momento para hacer una reflexión en términos de los 40 años de Malvinas y el reclamo de soberanía que sobre las mismas viene haciendo Argentina”.

Hay guerras de distinta intensidad, pero no por eso menos letales. Por estos días en Rosario se lleva adelante el juicio al narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. La Fiscalía espera que se dilucide el funcionamiento de una de las organizaciones criminales. El fiscal Luis Schiappa Pietra le dijo a Infobae: “Trabajamos sobre tres aristas, a) los delitos violentos, b) la organización empresarial y c) el brazo estatal ilegal que le proveyó el permiso para que pudieran funcionar. Intentaremos demostrar por qué vivieron y se desarrollaron durante tanto tiempo, por complicidad concreta de algunos jefes policiales y cuanto menos negligencia de la política para conducir la fuerza de seguridad”.

El diputado provincial Carlos del Frade resume el nacimiento y desarrollo de las organizaciones narcocriminales con epicentro en Rosario y su extensión a otras geografías, en tres fechas: “1998, año en que la DEA brinda un informe señalando que el principal negocio de cocaína pasaba por los puertos recientemente privatizados de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe; 2007, cuando Argentina reemplaza a México en el negocio de la efedrina, pasando de importar 2 kilos anuales a 1 tonelada anual. El secretario de Lucha contra el Narcotráfico Granero está procesado por vender 5 toneladas de efedrina a los carteles mexicanos. En ese año Luis Medina, Esteban Alvarado, la familia Cantero, Delfín Zacarías, los Bassi, se vuelcan al negocio del narcotráfico. Y la tercera y última fecha es el 26 de mayo del 2013, cuando es asesinado el Pájaro Cantero, comenzando así una serie de venganzas con el objetivo del control del negocio que llega hasta nuestros días, dinero que se lava en las cuevas financieras del centro de Rosario y San Lorenzo y que mata en los barrios a nuestras pibas y pibes”.

