Estas personalidades históricas no fueron tratadas amablemente. A Churchill, el hombre que enfrentó como pocos a Hitler, no le perdonaron alguna frase racista y su política en la india; a Ghandi, líder de la resistencia anti británica pacífica en la India, no le perdonaron sus comentarios racistas sobre los africanos; a Washington, padre-fundador de los Estados Unidos, no le perdonaron haber tenido esclavos; a Bismarck, unificador de Alemania en 1871, no le perdonaron su pasado imperial en África. La furia colectiva con el pasado alcanzó incluso al propio Abraham Lincoln, liberador de los esclavos afro-americanos: el Memorial de la Emancipación ubicado en la capital de Estados Unidos, cuya creación fue pagada por esclavos liberados en 1876, también fue cuestionado (por mostrar a Lincoln parado y a su lado, a un afro-americano arrodillado). No así Lenin, quien fue cubierto con un manto de inmunidad adulatoria. “Lenin fue un pensador de importancia histórica mundial adelantado a su tiempo, uno de los primeros luchadores por la libertad y la democracia”, aseguró el líder de los marxistas-leninistas alemanes, Gabi Fechtner. Que la estatua de Lenin brille al sol en Alemania mientras la de Churchill deba ser cubierta en Inglaterra para que no sea vandalizada es un comentario elocuente acerca del espíritu de nuestros tiempos.