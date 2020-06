En ese momento, teníamos 100 y no más de 2000 casos, teníamos tres o cuatro y no 30 o 35 muertes diarias, y no había aún focos importantes de contagio en los barrios de emergencia y geriátricos. En aquel momento también, muchos funcionarios y asesores del presidente nos decían que estábamos testeando muy bien y que no era necesario aumentarlos ni buscar activamente los casos sospechosos. Sólo en las últimas semanas, el ministerio de salud de Nación, a través del programa Detectar, comenzó con la búsqueda activa de casos y contactos en los focos producidos no sólo en los barrios de emergencia sino también en algunos barrios o partidos del AMBA. Si bien esta estrategia ha controlado parcialmente estos focos en algunos casos, los recursos destinados son claramente insuficientes a esta altura porque los nuevos contagios se dan mayoritariamente a través de transmisión viral comunitaria. Cuando hay circulación comunitaria, ya no es posible asegurar la “trazabilidad” para rastrear a los contactos estrechos de los casos, por lo que el bloqueo de los focos se convierte en una tarea extremadamente complicada. Perdimos en estos tres meses un tiempo valiosísimo para elaborar un plan de salida de la cuarentena que mitigara su propagación al terminar el confinamiento y hasta que llegara la vacuna o un tratamiento efectivo. Lamentablemente, lo que estamos viendo es que mucho del esfuerzo realizado por nuestra sociedad tal vez haya sido en vano. Y aun después de tanto tiempo confinados, tal vez tengamos que enfrentar el temido colapso sanitario con el saldo trágico que esto conlleva, sin mencionar la crisis económica y social brutal que no deja de aumentar.