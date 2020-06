Tengamos en cuenta que la palabra “discurso” no solo se refiere a una arenga o charla, sino que también se relaciona con “razonamiento” y “reflexión”. ¿Qué reflexión política se puede hacer cuando no se elaboran pensamientos razonados? Ante esa carencia, resta entonces hablar permanentemente de “la gente” y sus problemas. Algo que resulta una obviedad se transforma en el caballito de batalla cuando se carece de un discurso con contenido, es decir, de aquella argumentación razonada. Además, como si “la gente” fuera algo unívoco, que en verdad no lo es, ya que no tienen las mismas necesidades las gentes de las ciudades que las del campo.