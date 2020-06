Corría el año 1823, el país no existía, en el sentido republicano y constitucional del término. Las provincias eran gobernadas por caudillos que a veces más y otras veces menos buscaban la consolidación de la nación. La provincia de Buenos Aires era gobernada por el general Martín Rodríguez y su ministro de gobierno Bernardino Rivadavia y la de La Rioja por Silvestre Galván y la sala de Representantes, pero el poder real estaba en manos de Juan Facundo Quiroga. El 24 de noviembre de ese año Rivadavia se dirigía por carta a la casa Hullet Hnos y Cia, con asiento en Londres, de la cual formaba parte, en la que les rogaba “lleven a efecto la formación de una Sociedad que se emplee en la explotación de las minas situadas en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata”. Observe el lector que un ministro de Buenos Aires ofrece riquezas que no se hallan en su provincia. La empresa se creó y se denominó Río de la Plata Mining Company. Vendió acciones y se hizo de un capital. Y se largaron no más para estos pagos.