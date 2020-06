El coronavirus hoy contagia menos gracias a la cuarentena precoz establecida en marzo contra la opinión de muchos expertos. Se entendió que esto no es una gripe y que no habían otras prioridades. La cuarentena se impuso y evitó la catástrofe que vemos en otros países de la región. Cada paciente contagia naturalmente (R0) a 3 personas dentro de los 7 días de infección establecida (tiempo de latencia). Con la cuarentena precoz el contagio bajó a 1,4 aunque con focos más elevados. Si naturalmente un paciente infectado contagiaba a 3, hoy lo hace a menos de dos. Sin embargo, la enfermedad se propaga igual y los casos aumentan a diario; luego no basta.