En términos de justicia educativa, no obstante, la brecha entre sectores de mayores y menores ingresos se amplió. Pese al valioso esfuerzo realizado por las autoridades para garantizar la educación a distancia, algunos de estos contenidos aún no llegan de manera universal a todos los estudiantes. En contraste con el uso de plataformas como Zoom o Meet, que ofrecen una experiencia de sincronía y comunidad entre alumnos y docentes, el proceso de enseñanza y aprendizaje de muchos niños, niñas y jóvenes en contexto de pandemia se realiza a través de celulares prestados, la televisión y, en no pocos casos, con una frecuencia quincenal, cuando sus familias se acercan a las escuelas a retirar los bolsones de comida. En ese encuentro –con los protocolos estipulados mediante– también se entregan los cuadernillos, la tarea realizada y se lleva nueva tarea al hogar.