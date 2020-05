Situación: llega el coronavirus a la Argentina. Se impone la cuarentena. Está prohibido trabajar. Si las empresas no producen, no venden. Si no venden, no generan ingresos. Si no generan ingresos, no pueden pagar sueldos. Si no pueden pagar sueldos, tienen que echar empleados o declararse en quiebra. ¡Pero no! ¡Llega el Estado para salvarte! ¿Cómo? ¿Me va a bajar impuestos y va a hacer mi vida más fácil? ¡Claro que no! Te va a seguir matando a impuestos, pero te regala plata (sí, te regala plata). Pero como el Estado te regala plata (que te sacó a vos por medio de impuestos) para pagar sueldos, ahora te dice que tiene que quedarse con parte de tu empresa. ¿No es un disparate?