Según el último informe realizado recientemente por CAME Joven, solo el 50% de los encuestados, comercializaban sus productos y/o servicios de manera online, y el 61% no empleaba billeteras virtuales. Esto, claramente resulto ser un bloqueo para las ventas al inicio de la cuarentena, dado que los modelos de negocio no estaban preparados para digitalizar sus operaciones.