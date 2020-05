Las entidades empresarias advierten que el 90 por ciento de las Pymes están rozando de la quiebra o la alta sofocación financiera. No saben cómo comprometerse con los alquileres, el pago de los salarios, la remuneración a los proveedores. Son varios los que se quejan que no llegan los créditos a tasa baja que fueron prometidos. La ayuda que se necesitaría puede superar los 340.000 millones de pesos y aun así no se podrá cumplir con todos. El respaldo está muy atrasado y otras líneas de respaldo aletargadas.