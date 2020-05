Los encuentros eran la ocasión para tomar contacto personal y establecer un diálogo con protagonistas del acontecer mundial. Pero Carlos Menem, mientras fue presidente, no asistía a las reuniones; delegaba esa tarea en otros referentes del gobierno o del PJ. No comprometía a la Argentina como Estado, lo que no quiere decir que no la haya beneficiado. Era un mecanismo para mantener abiertos canales de diálogo paralelos a los de la política exterior a nivel cancillería.