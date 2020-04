En la Argentina, por otro lado, el Congreso sigue sin funcionar (casi no existen países donde esto suceda) y la Justicia está de vacaciones. El Gobierno funciona con decretos de necesidad y urgencia que ni siquiera pasan por la revisión del Congreso. No solo no disimulan, sino que además ejercen violencia verbal con los que se oponen al manejo unilateral del país. Es necesario decirlo todo el tiempo: controlar una pandemia no puede ser el motivo para avasallar las instituciones democráticas.