Los médicos somos por definición preguntones. Es parte de nuestro ADN, nuestra identidad. Las preguntas muchas veces no solo sirven para respondernos, sino para generar otros interrogantes que nos lleven a una búsqueda continua, porque las preguntas suelen actuar como generadoras y organizadoras del saber. Es uno de los rasgos de la inteligencia que, por otro lado, es una propiedad que no solo atañe a las personas, sino que debería ser una competencia de las instituciones. Especialmente aquellas que tienen entre sus responsabilidades la política pública que le confiaron sus ciudadanos. Por ello, la inteligencia institucional permite entre otras cuestiones, anticipar escenarios. Son principios básicos, pero no por ello universales. Por eso, cuando se trataba de analizar las oportunidades de nuestro país en un escenario de COVID-19, las referencias de Asia y Europa eran realidades obligadas que no debían pasarse por alto. A los Estados Unidos la ola epidémica llegó semanas más tarde, pero también podría haber sido útil mirar, aunque sea de reojo, ese país.