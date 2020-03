Atlas es la imagen del agobio por llevar esas cargas imposibles. La del sentimiento de vacío, vencido y de rodillas al no encontrar consuelo por la carga de algún pasado, por el peso de aquella culpa, o el cansancio de los días. Por el castigo al sentir que hemos perdido la guerra, por la hipoteca de responsabilidades impuestas por otros, por compromisos ajenos, o de promesas propias que llevamos sobre la espalda. Momentos donde sentimos que el cielo entero cae sobre nosotros y que debemos salir a sostenerlo, como si estuviese en nosotros lograr que la fragilidad que nos rodea deba ser eterna y no se derrumbe. Como si fuésemos tan invencibles, para que incluso aquello que no está en nuestras manos, nunca caiga, se quiebre o desaparezca.